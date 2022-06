"U Srbiji znaju više o Hajduku od mene!" Bivši špic Hrvatske stigao u Superligu, pa se oduševio!

Ante Vukušić će naredne sezone biti udarna igla Kolubare.

Izvor: Youtube/KissFM Media

Kao bomba je odjeknula vijest da će naredne godine napad Kolubare iz Lazarevca predvoditi nekadašnji reprezentativac Hrvatske Ante Vukušić. Iskusni napadač iz Sinja dolazi nakon godinu dana provedenih u Tuzla Sitiju.

U karijeri je nastupao u Italiji, Švajcarskoj, Belgiji, Nemačkoj, Rusiji, Poljskoj, Sloveniji i Rumuniji, a sve je počelo u Hajduku iz Splita gdje je igrao tri i po godine za prvi tim i pamti se njegov gol Anderlehtu u 96. minutu kada je prozvan "sinjski dijamant". Sada je u intervjuu za "Dalamtinski portal" istakao da ga je oduševilo znanje navijača u Lazarevcu o istoriji Hajduka!

"Upoznali su me sa starijim generacijama, navijačima Hajduka koji znaju više o "bilima" od mene. Znaju sve godine, rezultate. Pozitivno sam se iznenadio", iskren je bio Vukušić.

Objasnio je i da je poziv iz Lazarevca stigao čim je raskinuo ugovor sa Tuzla Sitijem, a da su mu u klubu rekli da će graditi tim oko njega.

"Nazvao me predsjednik Urošević, video da sam raskinuo ugovor s Tuzlom. Rekao je da mu treba zvijezda, igrač oko kog će graditi igru. Mislio sam se, ali onda je on došao u Sinj. Pričali smo četiri-pet sati. To nigdje nisam doživio, da me tako poštuju, osim u Hajduku i Olimpiji. Prezentovao mi je šta želi", objasnio je on.

Otkrio je da je potpisao jednogodišnji ugovor, a kako kaže ne brine kako će biti prihvaćen jer je već sada dobio mnogo poruka podrške!

"Ko me voli, voljeće me, a ko me ne voli može sve i svašta pisati. U Srbiji su svi iznenađeni transferom. U njihovim medijima su me predstavili kao pravu zvijezdu. Dobio sam dosta poruka podrške. Ko je normalan znaće da se gleda kakav si čovjek. Tako sam i ja vaspitan. Za mene su nacionalisti nebitni. Ja sam čovjek, katolik, vernik. Ne gledam nacionalnosti. Imam prijatelje Srbe. Neko će gledati, osuditi me, ali to nije moj problem", naglasio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!