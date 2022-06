Emotivni Džeko poslao poruku Kolarovu: Više si od prijatelja, djeci ćemo sve pričati...

Poslije vijesti da je Aleksandar Kolarov završio karijeru, Edin Džeko je svom dugogodišnjem saigraču poslao emotivnu poruku na društvenim mrežama.

Izvor: Youtube/Man City/printscreen

Aleksandar Kolarov je završio vrlo uspješnu igračku karijeru! Nekadašnji reprezentativac Srbije i dosadašnji igrač Intera riješio je da "okači kopačke o klin" i završi profesionalnu karijeru.

A tim povodom, na društvenim mrežama se oglasio slavni napadač Edin Džeko, koji je na emotivan način obilježio kraj karijere njegovog velikog prijatelja.

Kolarovu je istekao ugovor s Interom, za koji ove sezone nije igrao, a kako već ima punih 36 godina, ne čudi da je nekadašnji igrač OFK Beograda, Čukaričkog, Lacija, Rome, Mančester sitija i Intera riješio da kaže "zbogom" fudbalu.

Džeko je na svom Instagram profilu poslao sjajnu poruku igraču sa kojim je više puta dijelio svlačionicu - u Mančester sitiju, Romi i Interu.

"Od Mančestera, preko Rima do Milana, zajedno smo prošli mnogo toga, i dobrog i lošeg. Dočekao si me u Mančesteru i pomogao mi da postanem dio porodice, onda su nam se putevi nakratko razdvojili, pa sam ja dočekao tebe u Rimu, a onda si otišao i dočekao me u Milanu, gdje nas je fudbal i želja za pobjedama ponovo spojila."

"Kroz sve ove zajedničke godine, postao si mi mnogo više od prijatelja. Već nakon nekoliko mjeseci provedenih skupa u Mančesteru, nisi mi više bio tek saigrač, već drug, prijatelj, oslonac."

"Bio si tu za mene kada je trebalo, bio sam tu za tebe kada god je trebalo da budem. Tvoji centaršutevi, moji golovi, poznavali smo jedan drugog na terenu, bolje nego iko i ne mogu ti opisati koliko mi je žao što te više nećemo gledati na terenu. Svi jednom moraju reći zbogom, a ja sam ponosan što sam imao priliku dijeliti svlačionicu s tobom, kroz moju karijeru i radovati se uspjesima, titulama prvaka i zajedničkim golovima."

"Više si od saigrača, više si od prijatelja, i to što se više nećemo sresti na terenu neće promijeniti ništa, jer ostaju zajedničke uspomene koje ćemo prepričavati našoj djeci kada god se sretnemo, a sretaćemo se često. Odmori se brate i uživaj", poručio je Džeko nekadašnjem kapitenu reprezentacije Srbije.

