Džeko prije Džeke! On je najbolji golgeter među desnim bekovima u istoriji Jugoslavije!

Današnji ljubitelji fudbala jako dobro znaju ko je kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko, ali samo oni stariji pamte izuzetna postignuća njegovog prezimenjaka Jasmina Džeke iz Doboja.

Izvor: Tomislav Mihajlovic

Centarfor Intera i kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko80-ih godina prošlog vijeka imao je prezimenjaka iz Doboja, koji je takođe bio odličan fudbaler.

Jasmin Džeko je u fudbalskoj karijeri nastupao za matičnu Slogu, dva puta za Osijek, potom zagrebački Dinamo, a kopačke je okačio o klin u Špitalu iz Austrije, gdje i danas živi.

Bio je reprezentativac Jugoslavije i zvanično najefikasniji desni bek nekadašnje Jugoslavije sa više od 40 postignutih golova.

Dva puta je obukao plavi dres jugoslovenske selekcije i takođe bio strijelac protiv Rumunije.

"Uspjeli ste sa ovih nekoliko uvodnih riječi da me rasplačete. Nedavno sam negdje pročitao da sam rekorder po broju postignutih golova kao defanzivac u vrijeme Jugoslavije. Godi, naravno", rekao je Jasmin Džeko za "Sportski žurnal".

Zapamtio je svoje početke u dobojskoj Slogi, gdje je igrao sa nekadašnjim ofanzivcem Crvene zvezde Srebrenkom Repčićem.

Izvor: Tomislav Mihajlovic

"Kako neću pamtiti. Svi mi pamtimo svoje početke. Prošao sam izuzetnu fudbalsku školu koju je Sloga tada imala. Pa, ja sam u Doboju igrao sa Srebrenkom Repčićem, a on je igrao u Sarajevu, kasnije i Crvenoj zvezdi. Sa radošću se vraćam u te dane".

Iz Doboja ga je fudbalski put odveo u Osijek, gdje je proveo četiri godine i postigao 14 golova. Takođe, zabilježio je i jedan rekord.

"To je period koji je teško porediti sa današnjim vremenima. Živjeli smo u nekakvoj euforiji, voljeli smo tadašnje sve: prvenstvo, one koji ga prate, stečene navike. Imali smo sportsko rivalstvo, ali družili smo se i svi smo bili srećni. U dva navrata igrao sam u Osijeku i jedini sam iz kluba direktno nastupao za reprezentaciju Jugoslavije. To mi niko ne može uzeti, to stoji u svim analima fudbala naših prostora. Dakle, vežu me jako lijepe uspomene na dane provedene u Osijeku".

IGRAO PRED 100 HILJADA NAVIJAČA U BEOGRADU

Džeko je potom jednu sezonu proveo u Dinamu i sa "modrima" je igrao finale Kupa Jugoslavije, ali je poražen u dvomeču od Zvezde.

"Pa, to su doživljaji za cijeli život. Pun ’Maksimir’, a 98 hiljada ljudi u Beogradu. Tada je Zvezda bila bolja. Baš predivna vremena, bez ružnih scena, sve bilo za pohvalu i ponos. I danas utakmicu iz Beograda pokazujem unucima i prijateljima. Rado se vraćam u ta vremenima. I mladićima sa kojim treniram pokazujem, da pokušaju pretpostaviti kako je igrati pred sto hiljada gledalaca".

KAPITEN DAVORU ŠUKERU POD VOĐSTVOM LJUPKA PETROVIĆA

Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved

Nakon zagrebačke epizode, vratio se na osječki "Gradski vrt", gdje su uslijedile nove "karefeke Jasmina Džeke".

"Drugi boravak u Osijeku bio mi je draži. Već sam bio formiran, igrao sam u reprezentaciji, dolazio sam iz Dinama kao zreo čovjek i sportista i navikao sam se na prvoligaški tempo. Nisam bio opterećen. Bio sam kapiten kod Ljupka Petrovića, dok je kod nas igrao Davor Šuker. Nikada nisam bio povrijeđen i te četiri godine bile su mi jako kvalitetne. Stalno sam igrao i taj period mi je u najljepšim uspomenama", prisjetio se Džeko.

NAJVEĆI USPJEH U ŽIVOTU...

U Austriju je preselio zbog porodične drame, a nakon svega je i ostao da živi u toj zemlji.

"Završio sam u Špitalu zbog svoje porodične drame. Moja kćerka je morala transplantirati srce, a u Austriji su bili ljudi koji su mi tada mogli da pomognu. I jesu, dobila je novo srce u Minhenu, sada je sve dobro, udala se, rodila je kćerku. Iz tih razloga nisam otišao u veće klubove. I Dragan Džajić me vodio u Bastiju, a mogao sam i u španski Las Palmas. Međutim, sudbina me dovela u Austriju. Isplatilo mi se, kćerka mi je danas živa i zdrava. Dakle, uspio sam u životu", izjavio je Džeko i dodao da trenutno radi kao trener u fudbalskoj Akademiji Austrije.

"FS Austrije ima više tih centara, a jedan je ovdje gdje živim. Radi se o talentovanoj djeci čitavog regiona. Posjedujem UEFA licencu, radim pri FS Austrije, treniram najtalentovaniju djecu. Nema ništa ljepše nego raditi sa decom", istakao je Džeko u razgovoru za "Sportski žurnal".

