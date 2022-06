"Prije tri dana niko ne valja, a danas svi kraljevi" - Sergej Jakirović o "zmjevima: Ivajlo Petev treba da ostane!

Trener Zrinjskog Sergej Jakirović prokomentarisao je nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija.

Strateg "plemića" se u razgovoru za "N1" televiziju osvrnuo na utakmice "zmajeva" u Ligi nacija.

"Sve je pozitivno što se tiče reprezentacije. Ne može prije tri dana da niko ne valja, a danas da su svi kraljevi. To je fudbal i drugi ulažu u svoje selekcije i svoje sportove. Koliko uložite toliko će se i vratiti. Opet ponavljam, ako ćemo u startu sve dočekati negativno i na nož ko će u takvoj atmosferi raditi. Doći će ako tako nastavi do otkazivanja reprezentacije, ko se želi s tim baviti? Treba dolaziti s radošću, razveseljavati narod u državi i dati sve od sebe da pobijediš. Stvarno sjajna utakmica protiv Finske, otvorena utakmica", rekao je Jakirović.

Prema njegovim riječima, BiH ne treba mijenjati selektora.

"S obzirom kako se razvija ovaj kvalifikacioni ciklus mislim da bi trebao ostati. On to svojim rezultatom pokazuje i ja mislim da ništa ne može preko noći. To je jedan proces. Možemo tražiti u svakoj utakmici zamjerke, ali nije lako. Tu imate 25-26 igrača koji dolaze iz raznih klubova, igrača koji imaju svoje navike i treba to sve uklopiti. Tu imate možda još nekih 5-6 igrača koji isto mogu biti tu. Nije lako ni dozvoliti, ali hemija uz (Miralema) Pjanića i (Edina) Džeku koji su nekakve perjanice bh. fudbala već godinama", dodao je trener mostarske ekipe.

Jakirović smatra da se mora voditi računa o vremenu kad oni prestanu igrati fudbal.

"Mora se tražiti alternativa. Džeko se rađa jednom u 50 godina, kao Luka Modrić u Hrvatskoj. Treba napraviti ozbiljan skauting i dijaspore. Nije lako naći. Ipak, kada je Edin počinjao nije ni on bio odmah ovakav. I on se razvijao godinama i stekao status vrhunske zvijezde u internacionalnom fudbalu. Znam koliko je teško biti trener. Nije nimalo lagano, svi se razumiju u tvoj posao, a nemaju nikakvu odgovornost. Svima je dostupno, svaka utakmica je javno mišljenje. Savez je tu koji treba odrediti, treba imati viziju, ciljeve i shodno ciljevima reagovati. Ovo što sada gledamo na dobrom je putu i to je to", završio je Jakirović, a prenio "Sport1".

