Pjanić ljut zbog prethodnih kritika: Puno pričate u zadnje vrijeme...

Miralem Pjanić je sinoć odigrao odličnu utakmicu u kojoj je postigao pogodak i upisao fenomenalnu asistenciju. Nakon utakmice bio je ljut zbog prethodnih kritika.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Reprezentacija BiH je sinoć na zeničkom Bilinom polju savladala selekciju Finske rezultatom 3:2, a jedan od najboljih pojedinaca na terenu bio je Miralem Pjanić.

Pjanić je sinoć nakon utakmice bio pomalo ljut zbog prethodnih kritika.

"Previše pričate u zadnje vrijeme, govorite loše stvari. Mora se čestitati ekipi, ne igraču, a tako je i kad se izgubi. Svi su krivi. Nadam se da ćemo dobro završiti, sada idemo na zasluženi odmor. Prvi smo na tabeli, neka tako i ostane", rekao je Pjanić.

"Zmajevi" bi eventualnom pobjedom obezbijedili baraž za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, ali i povratak u A Ligu nacija.

"Sve je u našim rukama. Ova ekipa sve više dobija na nekom iskustvu, to nam je nedostajalo u Crnoj Gori, vidjelo se u nekim akcijama i večeras. Dosta je mladih igrača, imamo ogroman potencijal, a sada je do nas. Selektor je pronašao sistem koji nam više odgovara, više ulazimo u prilike, te smo to pokazali u zadnjim utakmicama. Sada se samo želimo dobro odmoriti, te spremiti za novu sezonu koja počinje ubrzo", zaključio je Pjanić.

Poslije utakmice govorio je i Anel Ahmedhodžić koji je svjestan da je odbrana večeras trebala igrati bolje.

"Uvijek je teško igrati protiv Finske, a s njima smo se često sastajali. Imaju nekoliko brzih igrača i trebali smo biti bolje skoncentrisani u odbrani. Lako su nam dali dva gola, ali bilo je teško odigrati četiri utakmice za ovako kratko vrijeme i dali smo sve od sebe", rekao je on.

Podsjećamo, reprezentacija BiH nakon četiri odigrana kola zauzima prvu poziciju u grupi 3 B Lige nacija ispred reprezentacije Crne Gore koja ima sedam bodova odnosno bod manje od naše selekcije. Na trećoj poziciji se nalazi Finska sa četiri boda dok Rumuni imaju bod manje.