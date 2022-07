Teško je kad ti titulu upišu unaprijed: Deki od Zvezde zahtijeva Ligu šampiona - "Ova sezona može da bude prekretnica!"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković svjestan je da je u predstojećoj sezoni posebno važno postati prvak, jer će najbolji tim u Srbiji obezbijediti direktan plasman u Ligu šampiona.

Počela je istorijska sezone Superlige Srbije, u kojoj će prvak obezbijediti direktan plasman u grupnu fazu Lige šampiona, a u nedelju (20.00) na svom stadionu, odbranu trofeja započeće Crvena zvezda.

Petostruki uzastopni šampion dočekuje Radnički iz Niša na stadionu "Rajko Mitić", a trener Dejan Stanković jasno podvlači pred premijeru u novoj sezoni - ciljevi su i oba domaća trofeja, i uspjesi na evropskoj sceni. Crvena zvezda od toga neće odustajati.

Stanković je u razgovoru sa novinarima jasno poručio šta priželjkuje od svog tima.

"Svjesni smo šta nas čeka i svesni smo kako je to biti u ulozi favorita. Kad pričamo o jednoj utakmici pa ti svi predviđaju pobjedu je teško, a ne kad ti cijeli jedan šampionat pripisuju unaprijed. To je dug maraton i duga trka gdje će biti i umora i povreda i dobrih i loših stvari. Mi smo prošle godine imali jaku godinu u svakom smislu, i rezultatski i psihički tešku od prve utakmice. Znamo šta nam je činiti od sutra. To je prva utakmica istorijskog šampionata za Srbiju, gledaćemo da budemo protagonisti od starta", počeo je Stanković.

On ne sumnja da će ova sezone Superlige biti još kvalitetnija, jer će čak pet timova obezbijediti mjesto u evropska takmičenja, pa je i više klubova u skladu s tim pojačalo ekipu.

"To je evidentno. Ispratili smo prelazni rok, moralo je brzo da se uradi sve. Siguran sam da će prvenstvo biti zanimljivo i teško. Ništa lakše od prošle godine. Neće biti prava na kiks, svako će željeti da pobijedi Zvezdu. Na nama je da odgovorimo na pravi način. Na sva tri fronta idemo da izvučemo maksimalan broj utakmica. Da se napadne ova titula od prvog kola. Svaka titula je važna, svako prvenstvo može da se pozove na neku važnost. Ali ovo je specifično prvenstvo koje može da donese dosta dobrog Crvenoj zvezdi. Kao neko ko je odrastao ovdje i dijete je Zvezde, imamo priliku da Zvezdi donesemo nešto mnogo važno. Može da bude jedna prekretnica ovog kluba. Zvezda je velika, ali svi znamo šta znači direktna Liga šampiona u narednih par godina."

Upitan o novim strancima u timu, Kingsu Kangvi i Osmanu Bukariju, trener Zvezde očekuje da oni učine ekipu kvalitetnijom.

"Iskreno se nadam da će oni praviti razliku. Imali su vremena da upoznaju grupu, način rada i stil igre kakav Zvezda želi da praktikuje. Bukari je dosta kvalitetan i brz, Kangva je dinamičan koji ima jak karakter i ne libi se na bilo kom dijelu terena da preuzme odgovornost. Ima dinamiku koja nam je potrebna. Imamo jednu garanciju sa momcima koji su tu ostali, okosnicom ekipe... Od Zvezde možemo da očekujemo samo boljitak u narednom periodu."

Protiv Nišlija neće biti četvorice igrača.

"Sigurno neće biti Krstičić i sigurno neće biti Ben. Ben zbog smrtnog slučaja u familiji i vratiće se tek u ponedjeljak, otputovao je u Pariz. Za Pankova znate da je na prvoj prijateljskoj pokidao ligamente i njemu slijedi još 10-15 dana oporavka, on će se vratiti pred kraj mjeseca. I Ohi, naravno, ali on je već dvije nedjelje van stroja", kaže Stanković i otkriva na koga treba obratiti posebnu pažnju u timu iz Niša.

"Mitrović je ta udarna igla Radničkog iz Niša. Momak stvarno pokazuje kvalitet, na svakih šest mjeseci se vidi boljitak kod njega. Doveli su Marjanovića, momka koji mi se sviđa na način na koji igra. Ostalo je na njima. Znamo sve o njima, ne vjerujem da može nešto da nas iznenadi. Poštujemo svakoga."

Trener crveno-bijelih očekuje i lijepu podršku u prvom meču u novoj sezoni.

"Zvezdin navijač zna da prepozna momenat i kad je lijepo i kad je teško. Svaka je najbitnija, ali ova ima posebnu težinu. Ne sumnjam da će stadion biti dobro ispunjen. Ko god da dođe, mi smo zahvalni", poručio je Dejan Stanković.

