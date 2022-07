Sloga ima 94-godišnjeg sekretara! Milenko dočekao nastupe Dobojlija u Premijer ligi: Mnogo me to raduje!

Priča o Milenku Maljenoviću je jedinstvena u svijetu fudbala!

Izvor: meridianbetsport.ba

Fudbaleri dobojske Sloge Meridian u ponedjeljak, 18. jula, odigraće istorijsku, prvu utakmicu u okviru m:tel Premijer lige BiH.

Dobojlije će za pet dana, na stadionu "Dr Milan Jelić" u Modriči, ugostiti fudbalere Borca, a jedan od onih koji će sa posebnim emocijama pratiti ovaj meč je sekretar Dobojlija Milenko Maljenović, koji ima 94 godine!

Milenko je šezdesetih godina prošlog vijeka bio jedan od osnivača i igrača Ozrena iz Rječice, poslije čega je nastupao i za Natron iz Maglaja.

O administrativnim stvarima kluba sa Luka brine u posljednjih 15 godina, a u intervjuu za meridianbetsport.ba ne krije da mu je klub prirastao k srcu.

"Klub mi mnogo znači, ovo mi je druga kuća. Evo, doživio sam da će se ovdje na Lukama igrati i premijerligaški fudbal. To me mnogo veseli. Našim igračima bih poručio samo jedno – djeco, igrajte fudbal iz ljubavi i uživajte u igri!", rekao je Maljenović za ovaj portal.

Ne krije Milenko da ga posao u Slogi ispunjava i da mu 94 godine ne predstavljaju problem da obavlja svoje aktivnosti.

"Prilično sam zdrav čovjek, nemam nekih većih zdravstvenih problema i što je veoma važno, mozak me dobro služi! Drugo, morate voljeti ljude, fudbal, morate voljeti klub. Mladost je svuda oko mene. Po godinama, mnogima igračima bih mogao biti prapradjed. Energija koju oko sebe šire ovi momci na mene djeluje pozitivno i daje mi dodatnu snagu. Mislim da je to presudno u mom slučaju u vezi broja godina mog života i poslova koje obavljam u klubu… Ima tu još nešto, posla ima mnogo, nekada ne mogu glavu podići od radnog stola i nemam kad razmišljati puno o sebi, da li me šta boli, muči… samo guram dalje i to je to", ističe Milenko, koji podvlači da u svemu ima maksimalnu podršku i pomoć ostalih članova kluba.

"Naravno, uvijek su tu da mi pomognu. Teško da ovo može raditi samo jedan čovjek, bez obzira na godine života. Ja, sa druge strane, imam iskustvo i znanje u svemu ovome i tako nadoknadim neke svoje nedostatke. Sve brzo napreduje, posebno tehnika koja mijenja način rada… Teško je to sve upratiti, ali kad mi nešto zapne, u pomoć mi priskače ova mlađarija, dobri su to momci i dobri ljudi", istakao je 94-godišnjak u klupskoj administraciji Sloge.