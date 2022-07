Vezista B36 Toršavna prijeti Borcu: Pogledajte samo naše rezultate iz 2020. i preokrete koje smo napravili!

Magnus Holm Jakobsen optimista je pred revanš duel sa Banjalučanima.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca pokušaće u četvrtak na Farskim Ostrvima da ovjere plasman u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Tim Nenada Lalatovića je ekipu B36 Toršavna u prvom meču, igranom u Modriči, savladao rezultatom 2:0, ali je na konferenciji za novinare, pred daleko putovanje, istaknuto da se crveno-plavi time neće zadovoljiti, da neće braniti stečeni kapital pred domaćom publikom, već da će u Toršavnu "igrati napadački, kao da je 0:0".

U tom prvom duelu, za Farane je 85 minuta na terenu proveo mladi vezni fudbaler Magnus Holm Jakobsen, koji je u izjavi za MONDO istakao da je Borac "upravo onakav kakvim ga je i zamišljao" pred dolazak u BiH.

"Ništa me nije impresioniralo ni iznenadilo. Fudbal u Bosni i Hercegovini je upravo onakav kako sam i zamišljao i kakav sam i očekivao", rekao je Holm Jakobsen na početku razgovora za naš portal.

Ukoliko žele da se domognu bar produžetaka, igrači Dana Brimsvika moraće da anuliraju prednost Banjalučana iz prvog duela.

Holm Jakobsen vjeruje da situacija za B36 Toršavn nije izgubljena i da njegova ekipa može da izbori plasman u naredno kolo, "zaprijetivši" Banjalučanima...

"Hehe, dobro pitanje (smijeh)... Dovoljno je samo da pogledate naše rezultate iz 2020. godine i da vidite koliko smo puta preokrenuli stvari u svoju korist. Tako da ću ostaviti vama da date odgovor", samouvjeren je fudbaler B36 Toršavna.

U prvoj utakmici njegova ekipa prikazala je solidnu partiju, a bolju izvedbu onemogućili su, ističe Jakobsen, vremenske prilike koje su znatno drugačije od onih na Farskim Ostrvima.

"Mislim da su vremenski uslovi odigrali značajnu ulogu kada je riječ o prvoj utakmici. Bilo je sunčano, čak i veoma vruće, dok mi ovdje imamo sunca i ljeta tek deset dana godišnje."

Ekspedicija B36 Toršavna pretrpila je pravu golgotu na putu do kuće nakon prve utakmice. Iz Banjaluke im je otkazan let za Malme, pa su do Švedske morali preko Tuzle, u kojoj nisu imali rezervisan hotelski smještaj...

"Noge su nam veoma umorne od puta! Povratak kući trajao je tri dana, uz 20 sati putovanja autobusom, tako da je to jedno katastrofalno iskustvo za sve nas", rekao je Holm Jakobsen, podvukavši na kraju da je najbolji utisak na njega ostavio Dejan Meleg.

"Borac je veoma dobar tim, svi su veoma kvalitetni igrači, ali onaj (Meleg, op.a.) u sredini, kakav igrač...", istakao je mladi prvotimac B36 Toršavna.

Bolji iz ovog dvomeča će u drugom kolu odmjeriti snage sa boljim iz dva duela Fole Eš i Tre Fiorija. Za sada je tome bliža ekipa iz San Marina, koja je u prvom duelu u Luksemburgu senzacionalno trijumfovala rezultatom 0:1.

