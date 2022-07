Feđa Dudić pred utakmicu sa Banjalučanima: "Prema Borcu imamo respekt, bez obzira na njihove probleme..."

Trener Sarajeva najavio je utakmicu sa banjalučkim klubom.

Izvor: FK Sarajevo

Fudbaleri Borca ugostiće Sarajevo na novogradskom stadionu "Mlakve" u derbiju drugog kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine. Nakon što je pomoćnik Nenada Lalatovića, Dragan Šarac najavio ovaj meč izjavu je dao i Feđa Dudić trener bordo kluba.

"Radujem se našoj prvoj utakmici. Prošli smo pripreme, trajale su malo duže od očekivanog, sedmicu duže. Jedva čekam da počnemo. Radili smo jako dobro, Sarajevo je promijenilo način razmišljanja u igri, vidjelo se kroz prijateljske utakmice kako želimo da igramo i nećemo od toga odustati ni u prvenstvu, bez obzira na to ko se nalazio na drugoj strani, Borac ili neki drugi klub. Predstavićemo im našu igru i ono što smo radili", rekao je Feđa Dudić.

Dudić se potom osvrnuo na utakmicu, ali i na najavu iz Borce.

"Očekuje nas zahtjevna utakmica, vremenski uslovi će biti teški, ali na to ne možemo da utičemo. Bavićemo se onim na šta želimo da utičemo, a to je naša igra. Zahtijevaću od igrača da igramo fudbal, da predstavimo Sarajevo na najbolji način. Prema Borcu imamo respekt, bez obzira što imaju dešavanja kakva imaju. To su njihovi problemi unutar njihovog kluba. Malo sam osluškivao najave, žele od igrača da pojačaju agreisvnost, da im ekipa ima 24 faula, ja želim ako može da mi ekipa ne napravi nijedan faul, da igramo fudbal, ali normalno da odgovorimo u svakom duelu i da budemo čvrsti, jaki", zaključio je Dudić.

Utakmica se igra u nedjelju s početkom u 17.00, direktan prenos je na TV Arena sport, a sudiće je Antoni Bandić iz Gruda.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 2. KOLO:

U subotu:

Sloga Meridian - Leotar (19.00 - sudi: Admir Musić, Sarajevo) - TV Arena Sport

U nedjelju:

Borac - Sarajevo (17.00 - Antoni Bandić, Grude) - TV Arena Sport

Široki Brijeg - Sloboda (19.00 - Benjamin Deljković, Sarajevo) - TV Arena Sport

Zrinjski - Željezničar (21.00 - Mirza Kazlagić, Cazin) - Moja TV

Odgođeno:

Velež - Igman

Tuzla siti - Posušje