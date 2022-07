Borac pred derbi sa Sarajevom: Daćemo 200 % za klub, dres i ovaj grad!

Fudbaleri Borca ugostiće Sarajevo na novogradskom stadionu "Mlakve" u derbiju drugog kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Poslije mnogo turbulencija zbog ispadanja iz Evrope, Borac je na startu remizirao sa Slogom Meridian iz Doboja (2:2), što je rezultiralo ostavkom trenera Nenada Lalatovića, koja nije prihvaćena od strane klupskog rukovodstva.

Možda baš zbog cijele situacije, Lalatović je na konferenciju za štampu pred derbi sa Sarajevom poslao svog pomoćnika Dragana Šarca, koji je u ovodnom izlaganju u superlativu govorio o "bordo" klubu.

"Očekuje nas veliki derbi protiv Sarajeva, koje se dosta pojačalo ove sezone. Stigli su dosta dobri novi igrači zajedno sa novim trenerom, koji je prošle godine osvojio Kup BiH sa Veležom (Feđa Dudić, prim. aut.). Sigurno će se taktički dobro pripremiti kao i mi, znamo da nam znači, kao i njima, a mislim da su šanse 50:50. Mi smo domaćini, ali šteta je što ne možemo da igramo u Banjaluci već u Novom Gradu. bez obzira, daćemo maksimum svi - od klupe, stručnog štaba i svi u ekipi da ostvarimo što bolji rezultat. Pokušaćemo da osvojimo tri boda", rekao je Šarac.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Prema njegovim riječima, crveno-plavi imaju i kadrovskih problema pred utakmicu protiv sarajevskog tima.

"Imamo dva-tri povrijeđena i bolesna igrača, oni vjerovatno ni neće krenuti na put što je svakako hendikep za nas. Jovo Lukić ima problema sa zadnjom ložom, Darko Lazić ima temperaturu i pitanje je hoće li uspjeti da se oporavi. U pitanju su dvojica standardnih igrača. Ipak, svi oni koji budu počeli, kao i oni igrači sa klupe, daće 200 % za klub, dres i ovaj grad da ostvarimo pozitivan rezultat".

Ogroman problem na "Mlakvama" u nedjelju će predstavljati i velika vrućina.

"To je definitivno otežavajuća okolonost za obje ekipe, ali moramo da igramo jer tamo nemaju reflektore. Pokušaćemo da se adaptiramo na te uslove i osvojimo bodove. To je najvažnije u ovom trenutku. Najbitnije da iziđemo da se borimo, da damo 200%, a onaj gore će da nas nagradi da osvojimo bodove ako to zaslužimo. Pokušaćemo da dižemo formu iz meča u meč".

Šarac se još jednom osvrnuo i na eliminaciju iz Konferencijske lige od B36 Toršavna sa Farskih Ostrva.

"Teško nam je palo, pogotovo to ispadanje iz Evrope, ali ne preostaje nam ništa drugo nego da nastavimo da se borimo. Vjerujem da se svlačionica digla na visok nivo, igrači su svjesni zajedno sa stručnim štabom i svima u klubu koliko nam je važna ova, ali i svaka naredna utakmica. Borićemo se i samo kvalitetom ćemo zaslužiti sreću".

Očekivano nije želio da govori o startnih 11 protiv ekipe sa "Koševa", koju izuzetno poštuje.

"Naš trener Nenad Lalatović će o sastavu da odluči pred samu utakmicu zbog rotacija, ali onaj igrač koji iziđe na teren sigurno će dati 200 % za ekipu kako bi se što prije vratili na pobjednički kolosijek. Što se tiče ekipe Sarajeva, stvarno su se dobro pojačali, imaju kvalitetne igrače na gotovo svim pozicijama, zajedno sa hit-trenerom iz prošle sezone i oni će pokušati da ostvare pobjedu, baš kao i mi. U svakom smislu, jedan veliki respekt za njih".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Vezista Banjalučana Dejan Meleg mišljenja je da su derbi utakmice najljepše i najlakše za igranje.

"S jedne strane nam je krivo što ne možemo da dočekamo Sarajevo na našem Gradskom stadionu u Banjaluci, ali bez obzira na to i u Novom Gradu treba da se ponašamo kao da igramo kod kuće. Moramo biti maksimalno oprezni i fokusirani jer Sarajevo ima velike ambicije, ne samo u ovom meču, već u cijeloj sezoni. Napravili smo loš rezultat u prethodnom kolu i sada želimo da pokažemo svima da ovaj tim vrijedi i da možemo ostvariti velike rezultate u ovoj sezoni. Ponavljam, najljepše je igrati ovakve utakmice, ali uz maksimalan oprez", istakao je Meleg.

Utakmica se igra u nedjelju s početkom u 17.00, direktan prenos je na TV Arena sport, a sudiće je Antoni Bandić iz Gruda.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 2. KOLO:



U subotu:

Sloga Meridian - Leotar (19.00 - sudi: Admir Musić, Sarajevo) - TV Arena Sport

U nedjelju:

Borac - Sarajevo (17.00 - Antoni Bandić, Grude) - TV Arena Sport

Široki Brijeg - Sloboda (19.00 - Benjamin Deljković, Sarajevo) - TV Arena Sport

Zrinjski - Željezničar (21.00 - Mirza Kazlagić, Cazin) - Moja TV

Odgođeno:

Velež - Igman

Tuzla siti - Posušje