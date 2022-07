Protiv Borca upisao "het-trik", a danas promašio penal! Trener B36 Toršavna objasnio zašto su eliminisani Banjalučani!

Fudbaleri B36 Toršavna pobijedili su Tre Fiori (1:0) u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige nakon što su na startu eliminisali banjalučki Borac.

Borac je danas trebao ili morao igrati drugo kolo kvalifikacija Konferencijske lige!

Banjalučani su u Modriči slavili nad B36 Toršavnom (2:0), a onda u revanšu na Farskim Ostrvima šokantno poraženi rezultatom 3:1 i ispali poslije penala, čime su već na početku okončali evropski put ove sezone.

Farani su tako dobili veliku šansu da nastave kvalifikacije protiv Tre Fiorija iz San Marina, a na današnjem susretu na stadionu "Gundadalur" domaćin je u finišu stigao do minimalne pobjede - 1:0 (0:0). Gol odluke postigao je Andras Johansen u 83. minutu.

Prethodno su domaći fudbaleri imali priliku da stignu do prednosti iz jedanaesterca u u 30. minutu, ali za razliku od meča protiv Borca u kojem je postigao tri gola, čak dva iz penala, Magnus Egilson ovog puta nije bio precizan sa "kreča".

Crveno-plave iz Banjaluke nije zaboravio ni trener B36 Toršavna Dan Brimsvik, koji je pred start utakmice sa Tre Fioreom govorio o eliminaciji banjalučkog tima.

"Jako je teško to objasniti, morali ste da budete ovdje. Vjera tima u sebe, to je bilo presudno, posebno u Evropi! Da ste vidjeli njihovu vjeru u svlačionici. Svi su prije meča bili uvjereni da ćemo pobijediti, iako je Borac nesporno kvalitetniji od nas. Bila je to jako dramatična utakmica, koju su odlučili penali, ali nadam se da takva drama neće biti u ovom dvomeču", rekao je Brimsvik.

