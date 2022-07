Bivši trener Borca nakon evro-eliminacije crveno-plavih: Poraz u Toršavnu otvorio ko zna koliko pitanja!

Neuspjeh u Toršavnu prokomentarisao je i nekadašnji strateg Banjalučana.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca završili su nastup na evropskoj sceni već u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Od tima koji predvodi Nenad Lalatović uspješniji je bio B36 Toršavn, predstavnik Farskih Ostrva, koji je na domaćem terenu nadoknadio minus od dva gola (2:0) iz prve utakmice u Modriči, a potom trijumfovao nakon izvođenja jedanaesteraca.

Jedan od onih koji je prokomentarisao eliminaciju crveno-plavih je i bivši trener Borca Slobodan Starčević, koji je u izjavi za "Dnevni avaz" istakao da su Farani već u prvoj utakmici nagovijestili da bi mogli da prirede iznenađenje.

"Svakako da je poraz Borca veliko i iznenađenje i razočaranje, ne samo za nas, koji su na ovaj ili onaj način povezani sa Borcem, nego i za sve ljude, kojima je stalo do napretka fudbala u Bosni i Hercegovini. Kada bi pravili analizu razloga za takav rezultat, moramo se vratiti na drugo poluvrijeme u Modriči, kada smo vidjeli da ekipa sa Farskih ostrva ima i kapacitet i sposobnost da traži i pronalazi rješenja, za svoje probleme iz prvog poluvremena", rekao je bivši selektor mlade selekcije BiH, pojasnivši svoje tvrdnje.

"Farani imaju imaju dobro organizovane prekide i karakter neodustajanja. Bez obzira na povoljan rezultat iz prve utakmice, to su morale biti polazne tačke pripreme u Borcu za drugu utakmicu. Da li se mislilo da je to apsolvirana situacija, uz stalno potenciranja amaterskog statusa protivničke ekipe? Ja ne vjerujem. I to se vidjelo u prvih 30 minuta, međutim, kao i u prvoj utakmici karakterna ekipa pronalazi rješenje, dolazi do svoje najjače strane, prekida, loše reakcije igrača Borca dovode do penala, a penali do golova. Na kaju se desio neminovan poraz i veliko razočaranje, ali i otvaranje ko zna koliko pitanja kada je ova ekipa Borca u pitanju", istakao je Starčević za sarajevski list.

