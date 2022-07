Uprava Borca uz Lalatovića: I da podnese ostavku, ne bismo je prihvatili!

"Lalatović nema čarobni štapić i od kada je došao u klub vide se pozitivne promjene", rekao je potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković nakon eliminacije Borca od farskog B36 Toršavna.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Loš start sezone za banjalučki Borac i Nenada Lalatovića.

Uprkos pobjedi protiv B36 Toršavna na premijeri i debiju srpskog stručnjaka na klupi crveno-plavih, već u narednoj utakmici Borac je priredio pravu blamažu ispadanjem iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu od ekipe sa Farskih Ostrva.

Nakon 120 minuta bilo je 3:1 za B36 Toršavn, a onda su odlučivali penali u kojima je Lamhauge skinuo udarce Piščevića i Subića i prošao u drugo kolo.

Fudbaleri Borca, a posebno trener Lalatović našli su se na udaru navijača koji žestoko kritikuju novog trenera, ali on uprkos neuspjehu na startu svog mandata u Banjaluci ima potpunu podršku uprave.

"Poraz koji boli i koji nismo očekivali. Imali smo prednost i upozoravali smo igrače da ne smije doći do opuštanja. Oni jesu amateri, ali danas svako igra fudbal. Jeftino smo primili golove, nakon naših grešaka, poslije smo imali šanse koje nismo iskoristili i to je to. Sada se okrećemo prvenstvu i trener Nenad Lalatović i igrači imaju našu apsolutnu podršku", rekao je potpredjsednik Borca, Bogoljub Zeljković za "Nezavisne novine".

"Imali smo malo vremena da se sve kockice uklope jer smo doveli dosta pojačanja. Lalatović nema čarobni štapić. Kažem, vjerujemo njemu i igračima. Vidio sam da ima dosta negativnih komentara kako medija tako i navijača, ali pozivam sve na strpljenje. Svi smo nezadovoljni, svima nam je teško, ali moramo da dignemo glavu i nastavimo da radimo. Kažem, okrećemo se prvenstvu", dodao je on.

Na pitanje da li će biti kazni igračima i da li je trener Lalatović ponudio ostavku Zeljković je odgovorio:

"Sutra ćemo imati sastanak sa igračima i trenerom, ali ne očekujem neke bitne promjene. Vidjećemo da li će biti kazni. Pričao sam sa trenerom i nije ponudio ostavku. Čak i da jeste, ona ne bi bila prihvaćena. Od kada je došao u klub vide se pozitivne promjene i treba nam još vremena da sve uklopimo kako treba", zaključio je Zeljković.