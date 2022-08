"Neću ni da ga vidim, ovo što ste mi uradili je kriminal": Pobuna u Mančester junajtedu, Ten Hag u šoku!

Erik Ten Hag je stigao u Mančester junajted, a čim je došao krenuli su problemi. Jedan od prvih mu je napravio Din Henderson.

Din Henderson je bijesan na Mančester junajted i to ne krije! Mladi golman koji je ponikao u Junajtedu od 2016. godine bio je na pozajmicama u Stokportu, Grimzbiju i Šruzberiju, a dvije godine odličnih igara u Šefild junajtedu donijele su mu i mjesto u reprezentaciji Engleske.

Taman kada je počeo da ubjeđuje Gereta Sautgejta u svoje kvalitete vratio se u matični klub i opet nije dobio šansu. Prošle sezone odigrao je samo tri meča i jako je ljut zbog toga.

"Da budem iskren, to je bilo vjerovatno 12 najtežih mjeseci u mojoj karijeri, bilo je teško i sada sam srećan da je to gotovo", rekao je on.

Sada je ponovo na pozajmici i to u povratniku u elitno društvo Notingem Forestu gdje pokušava da oživi karijeru, a kako kaže neka obećanja data u klubu nisu ispunjena.

"Imao sam razgovor nakon Evropskog prvenstva gdje sam bio dio tima Engleske i rekli su mi da ću biti prvi golman Junajteda. Onda sam dobio kovid i poslije toga niko nije ispunio obećanja koja su mi data", otkrio je Henderson i onda osuo paljbu po klubu:

"Frustrirajuće je jer sam odbio toliko dobrih pozajmica prošlog ljeta jer nisu htjeli da me puste da idem. To što sam sjedio na klupi i bacio 12 mjeseci je zaista kriminalno u mojim godinama, totalno sam pobjesnio", iskren je bio on.

Na kraju poslije samo tri nastupa prošle sezone Henderson je odbio da razgovara sa novim trenerom Erikom Ten Hagom!

"Nisam htio da ga vidim na treningu jer sam znao da on hoće da me zadrži u klubu. Rekao sam im da moram da igram fudbal i da neću ovdje da sjedim i da budem rezerva", otkrio je Henderson.

Za sada je Henderson imao samo jedan nastup za reprezentaciju Engleske, a nada se da će na pozajmici u Notingem Forestu braniti dovoljno dobro da makar bude u sastavu Engleske za Svjetsko prvenstvo u Kataru.