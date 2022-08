Milošević mi je tražio da ulažem u Zvezdu! Srpski milijarder dobio poziv u pomoć - otkrio zašto je odbio Slobu!

Srpski milijarder Milan Mandarić je svojevremeno dobijao ponude da se svojim ulaganjima uključi u srpski fudbal.

Izvor: Profimedia

Pominjalo se godinama unazad da bi srpski fudbalski klubovi možda mogli da budu privatizovani i da velikani poput Crvene zvezde i Partizana mogu da postanu vlasništvo pojedinaca.

Tako nešto nikada se nije dogodilo, da ovdašnji klubovi imaju vlasnike poput onih iz Premijer lige. Ali jedan čovjek koji je bio vlasnik poznatih engleskih klubova dobijao je više puta ponude da pomogne Crvenoj zvezdi i drugim ovdašnjim klubovima. Srpski milijarder Milan Mandarić svaki put je takve ponude odbijao.

Milan Mandarić je rođen u Gospiću u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Kada je njegov posao prodavnice dijelova za kola postao previše uspješan, rešio je sa svojom porodicom da emigrira u Sjedinjene Države 1969. godine. Za samo sedam godina, Mandarićeva kompanija postaje najuspješniji proizvođač računarskih delova u SAD, a danas se njegovo bogatstvo procjenjuje na 2.000.000.000 dolara.

Oduvijek mu je fudbal bio strast, pa je još krajem 70-ih godina počeo da ulaže novac u najpopularniji sport. U proteklih više od 40 godina, bio je vlasnik ili suvlasnik nekolicine klubova širom Evrope - od Standarda iz Liježa i Šarlroe u Belgiji, Nice u Francuskoj, do engleskih klubova Portsmuta, Lester sitija i Šefild venzdeja.

Kako je otkrio, tokom proteklih decenija, imao je i nekoliko ponuda da dođe u Crvenu zvezdu.

"Nije prvi put da me neko pita da li bih došao u srpski fudbal, da ulažem u Crvenu zvezdu ili neki drugi klub da pomognem. Svaki predsjednik države, od Slobodana Miloševića naovamo, zvao me je, međutim, nije to realno. Nemam ništa protiv da ulažem novac, ali imam protiv toga da ga bacam. Kad god sam ulazio u neki klub, gledao sam na to kao na investiciju koja će kasnije da mi se isplati, ali važno mi je bilo i da vidim sebe u tom klubu. Kako stvari funkcionišu, šta bi sve trebalo da uradim, kakvim ljudima da se okružim. Ne vidim da je to moguće, recimo, u Zvezdi, jer zna se ko se tamo pita", pričao je Mandarić za "Informer" po odlasku iz Ljubljane, gde je bio vlasnik Olimpije sve do prošle godine, kada je riješio da proda klub njemačkom biznismenu Adamu Delijusu.

On je objasnio i na šta konkretno misli.

Izvor: MN PRESS

"Na navijače. Teško bih ja tu mogao da napravim razliku. Nije ni moje, ni bilo kog vlasnika kluba da to rešava. To bi trebalo da riješi država, ali nije to slučaj samo u Srbiji. Zvali su me i u Hajduk iz Splita, pa u Borac iz Banjaluke. Nigdje nisam htio da odem. Pomagao sam, posebno osamdesetih godina. Pomogao sam Zvezdi da dovede (Miodraga) Belodedića i (Dragana Stojkovića) Piksija. Kako sad stvari stoje, ne bih se više uplitao ni u jedan klub sa Balkana. Nema tu dobrih uslova za biznis."

Mandarić je Olimpiju prodao za 5.000.000 evra, samo milion više nego što je sam platio kada je 2015. dolazio u Ljubljanu.

"Sam đavo me je nagovorio da prije šest godina svratim u Portorož da se vidim sa nekim prijateljima. I kroz priču mi kažu kako je Olimpija u lošem stanju, kako propada i zamole me da pomognem. I ja prihvatim. Planirao sam da ostanem tamo dvije-tri godine. Kad sam htio da je prodam, ozbiljni ljudi koji imaju novac nisu bili zainteresovani da je kupe, a oni koji ga nemaju samo su pričali, nisu ništa konkretno radili. Nisam vidio kome bih je ostavio, a da se domaćinski odnosi prema klubu. Konačno se pojavila njemačka firma i već danas ili sutra trebalo bi da potpišemo ugovor o kupoprodaji."

On je na mjesto trenera Olimpije prošle godine postavio Sava Miloševića, ali se on zadržao samo četiri mjeseca.



"Sava poznajem i poštujem kao fudbalsku legendu. Znao sam ga kao igrača, a manje kao trenera. On je dobar čovjek, ali i jako tvrdoglav. U svojoj karijeri nisam imao slučaj da nemam komunikaciju sa trenerom, kao što je to bilo sa Savom. Nisam nikad pomislio da mu se miješam u posao, sastavljam tim i slično, to je njegova obaveza. Želio sam da imam povratnu informaciju, da znam šta se dešava, kakvi su igrači i slično."

Na kraju, otkrio je i da je legenda Crvene zvezde bila njegova prva želja za trenera Olimpije.

"Ja sam zapravo želio da dovedem Roberta Prosinečkog za trenera i onda mi je jedan moj nećak, koji sarađuje sa menadžerom Nenadom Jestrovićem, rekao da je Savo pravo rješenje, da zna da izvadi tim iz problema. Poslušao sam ga i doveli su ga. E sad, kad su novi vlasnici dolazili, rekli su mi da hoće nekog svog. Nisam očekivao da će Savu jednostavno da sklone, a da ne popričaju prethodno sa njim. Nisam bio u zemlji, tako da ću tek da se vidim sa njim i da riješimo sve što je ostalo nerešeno", ispričao je Mandarić.

Inače, Prosinečki jeste stigao u Olimpiju u martu ove godine, ali se poslije skandala nije dugo zadržao na mjestu trenera kluba iz Ljubljane...