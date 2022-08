Gol za 8 sekundi je internet trend! Mesi i Mbape "ukrali" potez od drugoligaša (VIDEO)

Pogledajte gol Mbapea koji je Mesi "pozajmio" od Bornmuta i Sparte Roterdam.

Pari sen Žermen nema konkurenciju u Francuskoj pošto je u derbiju trećeg kola Lige 1 "raznio" Lik na dijelove. Slavili su čak 7:1, a posebno interesantno je što je prvi gol pao već poslije osam sekundi, što je rekord tamošnjeg prvenstva!

Bila je to uigrana akcija u kojoj je Lionel Mesi poslao loptu sa centra igrališta, a na pravom mjestu u pravo vrijeme bio je nezaustavljivi Kilijan Mbape koji je tako najavio da će upisati het-trik... Prvi gol je ipak bio najimpresivniji, kako je uopšte trener Kristof Galtije došao na ovakvu ideju?

Kao i mnogi u fudbalu - i on je "pozajmio" od kolega. Prethodnih dana na društvenim mrežama, posebno na TikToku, zaživjela je akcija kojom je Sparta iz Roterdama za samo sedam sekundi povela protiv AZ Alkmara golom Vita van Kroja.

Pogledajte kako je to izgledalo!

:@SpartaRotterdamevenaart het record van snelste Eredivisie-doelpunt ooit! ⚽️⏱



Vito van Crooij heeft slechts 8 seconden nodig...#spaazpic.twitter.com/1t89DWCWe2 — ESPN NL (@ESPNnl)August 14, 2022



Međutim, nije ni trener Sparte revolucionar. Moris Stejn, koji je na toj utakmici izgubio 3:2 protiv AZ Alkmara, pozajmio je ovu ideju od Skota Parkera, trenera Bornmuta. Novi član Premijer lige je brzopotezni gol postigao prošle sezone protiv Fulama (1:1), kada su na poluvremenu uhvatili tim Aleksandra Mitrovića na spavanju.

Ekstremno brzo su ponovili rutinu sa centra i "gurnuli loptu" za Dominika Solankija, koji je zakucao loptu u mrežu, pa je u nastavku Tosin Adarabiojo morao da "vadi kestenje" iz vatre kako bi Fulam sačuvao makar bod.

Sličnost je nevjerovatna!

Nije poznato da li je još neko prije njih osmislio ovu brzopoteznu akciju koja je sve zapanjila, a koja je jednostavna ako vaš protivnik nije spreman...

Igrač koji izvodi loptu sa centra vraća veznom igraču koji stoji "iza kruga", a potom kreće da trči naprijed. Međutim, odmah se "predomisli" i tako uhvati čuvara na spavanju i potom dobija loptu nazad u noge. Tada odigrava igraču koji stoji lijevo s njegove strane u trouglu- u ovom slučaju Mesiju - koji iz prve šalje loptu ka napadaču iza odbrane.

"Radili smo na tome. Pronašli smo snimak takvog gola u drugim ligama, ali i u utakmici našeg mladog tima koja je tako postigla gol prošle sezone Salzburgu u juniorskoj Ligi šampiona", priznao je Kristof Galtije.

"Pričali smo o tome dan prije utakmice, pogledali snimak, isprobavali to na treningu. Jasno je da je dobro kad takvo što uspije nakon osam sekundi. Čestitke stručnom štabu i igračima što su se usudili to da pokušaju i na kraju su i uspjeli. To je poremetilo našeg protivnika, a kasnije, kad je tim ozbiljan kao što je i bio, onda su stvari lakše", dodao je bivši "šef" Lila nakon utakmice o kojoj priča cijela Francuska.

Pogledajte i gol koji je Mbape postigao protiv Lila!

