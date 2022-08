Zvezda prodala napadača dan pred derbi! Isplivala fotografija - Ohi već obukao dres novog kluba! (FOTO)

Fudbaler koji je prethodne sezone dao gol Partizanu neće igrati derbi u srijedu.

Crvena zvezda je prodala Ohija Omoižuanfa, a norveški napadač već je stigao na sjever Evrope gde će pojačati Brondbi. Zimsko pojačanje crveno-bijelih nakon nešto više od šest mjeseci mijenja sredinu i sa Brondbijem će potpisati ugovor na tri godine. Svi detalji transfera teškog 1,3 miliona evra su dogovoreni, a ugovor potpisan, prenose mediji iz Danske.

Prethodnih dana pričalo se o Brondbijevom interesovanju za njega i odbijenoj ponudi teškoj milion evra, ali je sada očigledno došlo do dogovora.

Zvezda je pokušavala da dobije između 1.500.000 i 2.000.000 evra za napadača, a u međuvremenu je radila na drugim rješenjima u ofanzivnom dijelu tima. U klub je stigao Kalifa Kulibali, a priča se i o Adolfu Gaiču koji je prezimenom izazvao mnogo pažnje u srpskoj javnosti. Trebalo bi da njih dvojica, uz Aleksandra Pešića, budu Milojevićeve opcije do kraja sezone.

Za to vrijeme, Ohi će nastupati u Danskoj. Norveški napadač stiže u klub nakon veoma lošeg početka sezone i samo šest osvojenih bodova u prvih sedam kola, pa bi svojim golovima morao da pomogne timu da se domogne gornjeg dijela tabele u Danskoj. To neće biti lako jer je Brondbijeva igra škripala na mnogo nivoa u uvodnim kolima, a do sada su postigli samo šest pogodaka.