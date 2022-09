Zvezda ga precrtala, Piksi ga pozvao u reprezentaciju! Banjalučanin na spisku Srbije

Defanzivac Almerije Srđan Babić biće na spisku selektora Dragana Stojkovića.

Izvor: MN PRESS

Uskoro će Dragan Stojković Piksi objaviti spisak igrača na koje računa za mečeve Lige nacija protiv Norveške i Švedske, a Španci su mu pokvarili iznenađenje. Na spisku će se naći i Srđan Babić (26), a taj podatak otkrila je Almerija na zvaničnom sajtu kluba. U saopštenju su napisali da će "Babić igrati za seniorski tim, dok će Marko Milovanović nastupati za mlađe kategorije, do 21 godine."

Ove sezone Babić pruža veoma dobre partije u dresu španskog kluba, trenutno se nalaze na 13. mjestu u Primeri i glavni cilj je da obezbijede opstanak u eliti. Srđan je prošao kroz sve mlađe selekcije reprezentacije i sa omladincima bio je prvak svijeta na Novom Zelandu 2015. godine. Do sada nije dobio poziv za seniorski tim, tako da će mu ovo biti debi u dresu nacionalnog tima.

Babić je igrao za Crvenu zvezdu tokom tri sezone, ali nije uspio da se nametne. Uglavnom je bio rezervni štoper tima i zbog manje minutaže i svega odlučio je da napusti "Marakanu". Crveno-bijeli su ga precrtali, pa su ga poslali na pozajmice. Prvo je bio u Famalikau (Portugal) i tu su ga primijetili ljudi iz Almerije. Prošle sezone je tamo igrao na pozajmici, pomogao je timu da se plasira u Primeru i uslijedi je otkup ugovora po cijeni od 1.1 milion evra.

Koliko su ljudi u ovom klubu zadovoljni možda i najbolje govori to da je postavljen za zamjenika kapitena i da je nedavno produžio saradnju do 2026. godine. Kao nagrada za to stigao je Piksijev poziv za mečeve sa Švedskom (24. oktobra) i Norveškom tri dana kasnije na gostovanju. Možda bi mogao da se nađe i na spisku putnika za Mundijal u Kataru...