Spektakularan meč u Omarskoj – 12 golova, trijumf Laktaša i rekord!

Gostujuća ekipa upisala je pobjedu u sjajnoj utakmici!

Izvor: Promo/FK Laktaši

Sjajan meč odigrali su ove nedjelje Omarska i Laktaši na zatvaranju osmog kola m:tel Prve lige Republike Srpske!

Postignuto je čak 12 golova, što je rekord u jednom meču m.tel Prve lige Rešublike Srpske, a poslije 90 minuta, trijumfovao je gostujući tim i preuzeo četvrtu poziciju, uz tri boda manje od prvoplasirane Krupe!

OMARSKA – LAKTAŠI 4:8 (2:4)

/Jaćimović 22, 65, Romanić 27, Lajić 84 – Marković 5, 20, Milojević 15, Škorić 32, 68, Vuković 52, 90+4, Zelenika 80 pen/

Nikada se, do danas, nije dogodilo da na jednom meču prvoligaškog društva vidimo 12 golova. Najviše ih je do sada bilo 11, i to 15. maja 2005. godine, kada je Radnik rezultatom 10:1 trijumfovao nad Hercegovcem iz Bileće.

U intervalu od 5. do 20. minuta Laktaši su postigli dva pogotka, a dvostruki strijelac bio je nekadašnji napadač banjalučkog Borca Bojan Marković.

Međutim, za samo pet minuta, ekipa Omarske vratila je neizvjesnost u ovaj duel, matiravši gostujuću odbranu preko Ognjena Jaćimovića (22.) i Dragana Romanića (27. minut).

Sjajno prvo poluvrijeme zaključio je ofanzivac Laktaša Ognjen Škorić golom u 32. minutu, ali daleko od toga da je to bio kraj uzbuđenjima na stadionu u Omarskoj...

Peti gol Laktaši su postigli poslije sedam minuta igre u nastavku preko Davida Vukovića, potom je 13 minuta kasnije Ognjen Jaćimović uknjižio svoj drugi gol za 3:5, ali mu je samo tri minuta kasnije, svojim drugim pogotkom, uzvratio Škorić.

Deset minuta prije odlaska u svlačionice sedmi gol za Laktaše postigao je Goran Zelenika, zatim je četiri minuta kasnije Pedrag Lajić na semaforu "ispisao" 4:7, dok je konačan rezultat postavio Vuković svojim drugim pogotkom u četvrtom minutu nadoknade.

M:TEL PRVA LIGA REPUBLIKE SRPSKE – 8. kolo

Sloboda (MG) – Ljubić 2:1 (1:1)

/Koprivica 36, Zekanović 83 – Milanović 11/

Odigrano u subotu:

Slavija – Željezničar ST 1:0 (0:0)

/Popović 79/

Rudar Prijedor - Drina 3:1 (1:0)

/Marmat 7, Keita 38, Kojić 90 - Blagojević 54/

Zvijezda 09 - Radnik 3:0 (1:0)

/Živanović 7, Blažević 52, 82/

Podrinje - Famos 0:1 (0:0)

/Kokot 75/

Sloboda (NG) - Sutjeska 2:0 (1:0)

/Smajić 20, Fontemaki 86/

Alfa Modriča - Tekstilac 0:2 (0:2)

/Miljanović 7, Radić 39/

Kozara - Krupa 2:2 (2:1)

/Glišić 37 pen, Šikanjić 40 - Mrzić 17, Krneta 65/

