Saudijske gazde daju bogatstvo igračima da odu iz Njukasla: Daju milione svakog mjeseca za svoj "škart"!

Njukasl ne žali novac da dovede pojačanja, ali i da plaća igrače koji više nisu u klubu.

Otkako su Saudijske gazde preuzele Njukasl, ovaj klub ulaže ogroman novac i pokušava da privuče najveće fudbalske zvijezde na Sent Džejmsis Park. To se do sada nije desilo pa su uglavnom dovodili premijerligaške igrače poput Nika Poupa, Dena Burna i Kjerana Tripijea, a u toj tranziciji neki fudbaleri koji su odranije u klubu su morali da napuste ekipu.