Kakav Bajern, ja hoću da pobijedim Zvezdu! Marko Nikolić pričao o rivalstvu, pa poručio: Mržnja je za iskompleksirane!

Marko Nikolić ne krije, nema bolje stvari od pobjede nad Crvenom zvezdom!

Izvor: YouTube/screenshot/ALESTO

Jedan od najperspektivnijih i najboljih srpskih trenera Marko Nikolić u domaćem fudbalu je ostao upamćen po duploj kruni sa Partizanom u sezoni 2016717, a sada je kao miljenik "grobara" govorio o svom viđenju rivaliteta dva najveća srpska kluba.

Prvo je naglasio da je mržnja koju često viđamo poslednjih godina između navijača pogrešna i da je stvaraju neki ljudi prije svega nezadovoljni sobom.

"Ja to ne razdvajam, to je za neke bolesne ili iskompleksirane ljude koji luheče neki svoj kompleks. Nema tu mržnje nikakve. To ko živi na mržnji ima problem prvo sam sa sobom", rekao je Nikolić gostujući u "Alesto" podkastu.

Domaćinu emisije Aleksandru Stojanoviću je ipak priznao da mu je najdraža pobjeda uvijek nad Crvenom zvezdom!

"Koga ja najviše volim da pobijedim na svijetu? Ne Bajern Minhen, nego Zvezdu. Nema ljepše nego kad pobijediš Zvezdu. To je kao ovo što sam pričao kad si klinac pa ideš na basket sa bratom, ali hoćeš da ga pobijediš. E tako ja hoću da pobijedim Zvezdu. Tu nema dileme, koga najviše voliš da pobijediš na svijetu", rekao je nekadašnji strateg crno-bijelih.

Ipak, sportsko rivalstvo nikada ne ruši lične odnose, pa je tako radeći godinama u srpskom fudbalu, a prije toga igrajući stekao mnogo prijatelja sa obje strane Topčiderskog brda.

"Sa druge strane toliko imam prijatelja sa te strane, da je to za mene nerazdvojivo uopšte. NIkad nisam gledao ljude da li je zvezdaš ili partizanovac, da li je Srbin, Rus ili Amerikanac, da li je ne znam šta... muško, žensko, koja rasa ili bilo šta. Uvijek sam posmatrao ljude na dobre i loše, na one koji ti prijaju i na one koji ti ne prijaju", zaključio je Nikolić.

