Sramota za Srbiju šta se događa u ligi! Partizanov Rikardo je ljut: To je ludilo i traje predugo!

Rikardo Gomeš je pričao o razlici u tretmanu Partizana u domaćoj ligi i u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Napadač Partizana Rikardo Gomeš bio je gost "Partizanovog podkasta", a najbolji strijelac crno-bijelih je govorio o mnogim temama, a dotakao se takmičenja u Evropi i Srbiji.

Naglasio je da se u Ligi konferencija igra ozbiljan fudbal i da se tu ne dešavaju neke stvari koje mogu da se dese u domaćem prvenstvu.

"Želimo da pokažemo ljudima u Srbiji kako igramo u Ligi konferencije, ozbiljnoj ligi sa ozbiljnim ljudima. Tamo se ne dešavaju stvari koje se dešavaju u domaćem prvenstvu. Čak i sada protiv Nice, okej, sudija je napravio grešku ali njegova prva odluka je bila da svira penal. Naravno, kada je vidio da je pomoćnik podigao zastavicu uvažio je odluku i dosudio ofsajd. Ali tamo nema VAR, dok u domaćem prvenstvu ima", započeo je najbolji golgeter u istoriji Partizana u evropskim utakmicama.

Istakao je da je sramota za ligu da se dešavaju stvari kao što je bilo slučaj protiv Javora.

"To je velika sramota za domaću ligu, ne želim da zvuči kao opravdanje, protiv Javora nismo igrali dobro i ja to priznajem, ali ne možeš da sviraš penal na takav način i da nećeš uopšte da pogledaš VAR! Pogledaj, pa ako procijeniš da je penal sviraj, nije nikakav problem. Potom i faul nad Vujketom, ista situacija, protivnički igrač uopšte ne gleda loptu, drži ga sa obje ruke. Ludilo, zaista ludilo, i takav odnos stvarno traje predugo… Lako je reći sa strane Partizan je izgubio ili odigrao neriješeno ali pogledajte samo šta se dešava na utakmicama. To treba da se sredi, da se suđenje digne na viši nivo, jer kao što rekoh, sramota je za zemlju kao što je Srbija da se dešavaju takve stvari…", bez dlake na jeziku poentirao je Rikardo.

Za kraj, istakao je i sljedeće:

"Najveća želja dok sam u Partizanu mi je da osvojimo titulu. Nikakva Liga konferencije, pa ni Liga šampiona ne može to da nadoknadi. Najveći san je osvajanje domaćeg prvenstva i mi ćemo davati sve od sebe dok to i ne ostvarimo", zaključio je najbolji strijelac crno-bijelih.