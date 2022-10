Zvezda i Partizan su najveći problem srpskog fudbala! Petrić izjavom iznenadio: Neko dozvoljava "gledanje kroz prste"

Gordan Petrić pričao je o Partizanu, problemima, očekivanjima...

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Crvena zvezda i Partizan su najveći problem u srpskom fudbalu. Tako je rekao trener crno-bijelih Gordan Petrić na konferenciji za medije uoči meča sa Radničkim iz Niša u okviru Superlige. Objasnio je ubrzo na šta misli i zbog čega je to izjavio, a pričao je i o dešavanjima sa meča protiv Javora, Nice i greškama koje su njegovi izabranici pravili.

Jedno od pitanja novinara bilo je o pritisku, odnosno da li će neuspjeh protiv Javora stvoriti neki dodatni pritisak na ekipu pred nastavak sezone. "Neće. Pritisak se stvara na neku drugu stranu i kada bih vam iskreno pričao ono što kažem prijateljima, da ne pričam vama, nemam problem da kažem. Najveći problem u srpskom fudbalu su Zvezda i Partizan, nekad Zvezda, nekad Partizan, u posljednjih par godina je to Zvezda. Rekao sam da ne smijemo da dozvolimo da se ovaj narod posvađa zbog fudbala. Pritisak na mojim igračima ne postoji, to neko drugi stvara vještački pritisak."

Nastavio je u istom dahu. "Bolje biti ranjeni vuk u toj borbi nego dresirana pudlica. Bio je pritisak kada sam došao, sada ne postoji. Rekao sam i poslije meča protiv Javora da tim kao što je Partizan mora da zatvori meč na 3:1 bez obzira da li je bio penal ili ne. Nije trebalo da srljamo i da igramo napred, da stanemo iza lopte, vjerovatno ne bi primili treći gol. Protiv Nice je bilo previše tehničkih grešaka, davali smo im loptu, da li u aut u noge ili kako, ali greške su bile."

Zatim je dao dodatno objašnjenje na šta tačno misli. "Ne bih volio da se narod posvađa zbog fudbala, to je bilo protiv Pazara, vidio sam da se nešto dešava. Osjećam to na terenu i kao bivši igrač i kao trener. Kada kažem da pravi problem u nekim situacijama, ne žalim se. Imao je i Partizan to da mu neko dozvoljava da se 'progleda kroz prste', to se dešava sa Zvezdom posljednjih godina. To nas ne opterećuje, moramo da odradimo svoj posao i da pružimo dobru igru da navijači uživaju. To se osjeća, ne treba da se lažemo. Da li će Partizan biti prvi ili drugi vidjećemo. To je nešto što se osjeća, nemam šta da kažem."

Uslijedilo je direktno pitanje novinara na šta je mislio kada je rekao "gledanje kroz prste". "Odnosi se na sudije. Evo, daću vam primjer. Start Meniga protiv Javora, bio je za žuti, pitao sam sudiji što mu nije dao karton i da sudi ono što vidi, da nema problem što se tiče nas. Meni ta pomoć ne treba. Vidjeli su svi da je bio žuti, izvinio sam se klupi Javora što moj igrač nije dobio žuti. Zvezda i Partizan su u tom smislu problem, nekada se možda pomagalo Partizanu, sad Zvezdi. Nemam šta da krijem, imam pravo to da kažem, nije da se pravdamo. Trebalo je da završimo meč protiv Javora, da se ne stvara priča o saopštenjima i ko šalje saopštenja niti da Partizan šalje saopštenje niti da Javor šalje, iako mislim da nisu oni slali. Klub je slao saopštenje, poštujem odluku, nekada treba skrenuti pažnju. Da li je bilo na vrijeme ili je kasno, mi smo koncentrisani na posao. Igrači igraju za sebe, za ugovore, sve se svodi da ono što radiš uradiš na najbolji način", zaključio je Petrić.