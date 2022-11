Kultni italijanski golman platio kaznu od 2.000.000 zbog košarke: Pobjegao da gleda Danilovića, pa dobio po džepu!

Predrag Saša Danilović i njegov Virtus, tj. Kinder kako se tada zvala ekipa, koštali su Đanluku Paljuku ozbiljnog novca.

Sada na košarkaškim mečevima širom Evrope viđamo poznate fudbalere, pa je tako recimo meč Crvene zvezde sa Monakom pratio Kevin Foland, dok su nedavno na mečevima Olimpije iz Milana viđeni Andre Onana i Hakan Čalhanoglu.

Pričajući o svojoj karijeri na to se osvrnuo nekadašnji čuveni italijanski golman Đanluka Paljuka koji se prisjetio svojih igračkih dana i muka zbog ljubavi prema košarci. Kada je igrao za Inter devedesetih timovi iz Bolonje su harali Evropom. I njegov Virtus i Fortitudo su bili u vrhu evropske košarke i našli su se na Fajnal foru Evrolige 1998. i 1999. godine. Kao neko iz Bolonje i vatreni navijač Virtusa - Paljuka je htio pošto poto da gleda te mečeve, ali trener "nerazura" Luiđi Simoni nije htio to da mu dozvoli.

"Bila je 1998. i igrali smo sa Udinezeom u srijedu uveče. Pričao sam sa trenerom i rekao sam mu da hoću da me pusti na polufinale Evrolige između Virtusa i Fortituda, a on mi je rekao da ne mogu i da moram da budem profesionalan. Navaljivao sam, on je odbijao, ali na kraju sam odlučio da odem!", ispričao je Paljuka.

Na kraju je naravno primijećen i Luiđi Simoni ga je kaznio sa 2.000.000 lira, ali nije jasno na koji F4 Evrolige Paljuka misli. Virtus i Fortitudo su 1998. bili na Fajnal foru, kada je predvođen Predragom Danilovićem i kasnijim MVP-em takmičenja Zoranom Savićem Virtus uzeo titulu.

Tada je Virtus u polufinalu bio bolji od Partizana, a Fortitudo je izgubio od AEK-a, da bi u meču za treće mjesto dobio crno-bijele. Ipak naredne 1999. godine su zaista Virtus i Fortitudo igrali međusobni meč u polufinalu, a tada je Žalgiris uzeo titulu. Ipak jedno je sigurno - koja god godina da je u pitanju Paljuka je pobjegao da gleda Sašu Danilovića i onda dobio po džepu!