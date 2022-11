Sloboda pobijedila Sarajevo i pobjegla sa dna, Tuzlaci poveli golom iz ofsajda!

Fudbaleri Slobode upisali treću ovosezonsku pobjedu u M:tel Premijer ligi BIH.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbaleri Slobode savladali su ekipu Sarajeva 2:0 u premijernom meču 17. kola M:tel Premijer lige BIH.

Na teškom terenu u Banovićima nismo vidjeli mnogo fudbala u prvom poluvremenu, ali su Tuzlaci uspjeli da upišu treću pobjedu golovima Mehmedovića i Kapetanovića.

I kod prvog i drugg gola bile su to zanimljve situacije, kod vodećeg gola Mehmedovića gosti iz Sarajeva su oštećeni jer mu je prethodio ofsajd, a do drugog Sloboda je došla do pogotka zahvaljujući grešci Šahinovića.

Nakon prvih 45 minuta u kojima nije bilo mnogo prilika, na semaforu je ipak bilo 1:0 za tuzlanski tim.

Sloboda je došla do vodećeg pogotka u 11. minutu poslije izuzetno sporne situacije.

Naime, nakon centaršuta sa lijevog krila Musa je pokušao da izbije loptu, ali se ona od Vranješa odbila do Mehmedovića koji je u tom trenutku bio u nedozvoljenoj poziciji.

Izvor: Screenshot

Mehmedović je poslao loptu u mrežu, a pomoćni sudija Sreten Udovičić nije se oglasio, pa je glavni arbitar Dragan Petrović pokazao na centar uprkos protestima gostujućih fudbalera koji su reklamirali ofsajd.

Nedugo zatim Vranješ je sam mogao da povisi na 1:0, ali Šahinović je odbranio njegov šut.

Gosti iz Sarajeva su najbolje prilike propustili u finišu meča. Prvo je Đokanović pogodio stativu, a onda je Bukvić u sudijskoj nadoknadi odbranio nogom pokušaj Čatakovića u situaciji jedan na jedan.

Prvo poluvrijeme obilježila je rana povreda Jasmina Osmića, koji je zbog povrede glave morao da napusti teren. Nakon ukazivanja ljekarske pomoći Osmić je krvave glave zamijenjen, a potom je i napustio stadion u Banovićima.

Drugo poluvrijeme vidjeli smo veliku borbu na sredini terena, kao i novu pogođenu stativu, koju je pogodio Avramovski, ali je Sloboda bila ta koja je stigla do novog gola.

Nakon centaršuta pogriješio je golman gostiju Šahinović i otišao "u prazno", a lijevi bek Kapetanović je to iskoristio na najbolji mogući način i glavom poslao loptu u mrežu za 2:0 i ovjeru pobjede!

Ovim trijumfom Sloboda je bar do sutra prepustila "fenjer" ekipi Leotara, a Sarajevo je ostalo na petom mjestu na tabeli sa 25 bodova, odnosno dva manje od Borca koji ima i utakmicu manje.

PLBIH, 17. kolo

Sloboda - Sarajevo 2:0 (1:0)

/Mehmedović 11, Kapetanović 88/

Nedjelja

Igman - Posušje 13.00

Leotar - Tuzla siti 13.00

Široki Brijeg - Sloga Meridian 17.00

Željezničar - Borac 19.00

Odgođeno

Velež - Zrinjski