Skandal dvije sedmice pred Mundijal - FIFA prijeti rivalu Srbije!

Ako se za četiri dana pojave u novoj opremi - FIFA će ih kazniti!

Izvor: Profimedia

Samo dvije sedmice prije početka Svjetskog prvenstva rival Srbije na Mundijalu Kamerun je usred skandala koji je "zakuvao" Samjuel Eto. Kamerun se na Svjetsko prvenstvo kvalifikovao u opremi francuskog proizvođača "Le kok sportif", a onda je u septembru jednostrano raskinuo ugovor.

Predsjednik Fudbalskog saveza Kameruna legendarni Samjuel Eto odlučio je da raskine ugovor koji je bio potpisan do kraja 2023. godine i da se prebaci kod američkog dobavljača sportske opreme "One All Sport".

"Le kok sportif" ih je odmah tužio sudu, a onda i kod FIFA i obe instance su presudile u korist Francuza. Ipak Eto nema namjeru da odustane, a to dokazuje i činjenica da su izbačene sve tri nove garniture dresova Kameruna, naravno u proizvodnji "One All Sport".

Sud je naložio Kamerunu da mora da igra u dresovima svog dosadašnjeg proizvođala, sve do 31. decembra 2023. godine, a vidjećemo da li će se to poštovati već u srijedu u meču sa Jamajkom u okviru priprema za Mundijal. FIFA je najavila oštre kazne ako Kamerunci ne poslušaju njihovo naređenje, ali se ne zna šta planiraju da urade tačno ako Kamerun ne bude htio da se odazove pozivima da se vrati pod okrilje francuske kompanije za proizvodnju sportske opreme.

Ne bi ovo bio prvi put da FIFA kažnjava Kamerun zbog dresova, svi se sjećamo kultne opreme sa Mundijala 2002. godine zbog koga je bilo mnogo buke. Pogledajte nove dresove Kameruna u kojima ne smiju da igraju ako žele da izbegnu sankcije FIFA: