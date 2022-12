Džaka i Šaćiri ne smiju da pokažu "orla", to je sad zabranjeno! Cijela zemlja ih kritikovala, zaboravite na provokacije

Džaka i Šaćiri spuštaju loptu uoči meča Srbije i Švajcarske na Mundijalu u Kataru, pošto su četiri godine ranije provocirali albanskim "orlom". Novinar upućen u dešavanja u Švajcarskoj otkriva zašto je to zabranjeno. /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Izvor: Profimedia/MONDO/Milutin Vujičić

Najpoznatiji novinar iz Lihtenštajna Ernst Hasler, kome je Svjetsko prvenstvo u Kataru čak 12. sa kog izvještava, vrlo dobro je upućen u prilike u Švajcarskoj pošto se njegov omiljeni klub Vaduc takmiči u "komšijskoj ligi". Zbog znanja i velikog iskustva koje posjeduje više je nego relevantan sagovornik na temu utakmice između Srbije i Švajcarske u kojoj će se u 90 minuta odlučiti ko ide u osminu finala Mundijala, a ko se poslije prvog kruga "vraća kući".

Zajedno smo gledali meč Engleske i Velsa i usled mirne završnice meča dotakli se "rivalstva" Srbije i Švajcarske koji je na programu večeras, a Hasler je za MONDO ispričao da je predstojeći duel "klasičan fifti-fifti", međutim tim iz alpske države ima prednost...

"Švajcarcima je dovoljan bod da prođe dalje i zato imaju prednost jer mogu da igraju defanzivnije, odaberu da koriste kontre i to im je lakše nego da napadnu. Mislim da će se braniti, dobro poznajem selektora Murata Jakina i voli da igra defanzivno, tako mu izgledaju i treninzi, a vidjeli ste i meč protiv Brazila kada je igrao 'na nulu'. I malo mu je falilo da to upali", rekao je Hasler koji se osvrnuo i na politički kontekst utakmice i koji bi mogao da odigra ulogu.

Prije četiri godine u Rusiji u centru pažnje bili su Džerdan Šaćiri i Granit Džaka, prvi rođen u Gnjilanu, drugi porijeklom iz Podujeva, koji su na neprimjeren i provokatorski način slavili golove. Pokazivali su dvoglavog orla rukama, inače simbol Velike Albanije, kako bi se dodvorili Albancima i navijačima tzv. Kosova, za koje su inače odbili da igraju zbog toga što su slabiji od Švajcarske. Zbog toga se digla velika frka u javnosti, čak i u Švajcarskoj gdje su ovi fudbaleri bili žestoko kritikovani pošto su zloupotrebili dres njihovog državnog tima za propagiranje političkih ideja.

Izvor: Profimedia

"Bila je to teška utakmica zbog srpskog porijekla više igrača Švajcarske i njihove veze sa 'Kosovom', zbog toga je bila velika diskusija u Švajcarskoj. Sjećam se te proslave sa 'orlom', to se Švajcarcima nije dopalo i zbog toga je rečeno da ne smije da bude više takvih provokacija jer zastupaju Švajcarsku. To nije bila prednost za njih i mislim da su od tada naučili i mislim da se neće ponoviti", rekao je Hasler i dodao:

"Svi su ih kritikovali zbog toga, Džaka i Šaćiri su pokušali da objasne, a onda im je objašnjeno da ipak igraju za Švajcarsku i to ne smiju više da koriste. Mislim da to sada ne smiju jer selektor Murat Jakin im je rekao da igraju samo fudbal i da izbjegnu političke poruke".

Druga situacija koja je obilježila prethodni meč Srbije i Švajcarske je nedosuđen penal nad Aleksandrom Mitrovićem u duelu sa Fabijanom Šerom, kada je "zaspao" sudija Feliks Brih. Interesantno je da se novinar Hasler toga ne sjeća na prvu loptu, a kada smo ga podsjetili i prepričali da se i dan-danas o tome priča u Srbiji, nasmejao se i rekao da su "imali sreće". Koliko će se predstojeći meč razlikovati od duela prije četiri godine?

"Vjerujte, Murat Jakin je lukav kao lisica i takođe je odlučio pred meč sa Brazilom da uvede Ridera umjesto Šaćirija, stalno izvodi takve trikove i uglavnom se ne zna koji sastav će izvesti. To je prednost za Švajcarsku i trener Jakin je bolji od prethodnika Petkovića, zanimaju ga detalji i ima nos, uvijek ima sreće kod nekih stvari, a ne znamo zašto", rekao je novinar.

Izvor: Profimedia

Šta je prednost Švajcarske u ovoj utakmici?

"Švajcarska je veoma dobro organizovana i uvijek se dobro postavljaju u odbranu. Murat Jakin je takođe bio defanzivni vezni i zato je uvijek orijentisan na defanzivu. Mislim da će Švajcarska tako igrati i protiv Srbije. Šaćiri je propustio meč protiv Brazila, bio je povrijeđen, ali verovatno nije igrao jer je meč sa Srbijom važniji za Švajcarsku i zato su ga odmarali. Srbija? Video sam da imaju sjajne ofanzivne igrače i imaju taj odnos da uvijek idu po gol i pobjedu. Švajcarska zna da će Srbija igrati agresivno i moraće na to da im odgovore...", rekao je Hasler koji je potom "kritikovao" svog omiljenog igrača u sastavu Srbije.

U pitanju je Dušan Tadić koji ga je razočarao u dosadašnjem dijelu turnira, iako je "podvaljivao" lopte protiv Kameruna i zapravo upisao i jednu asistenciju za Pavlovića. Ali, ako pitate Haslera, to nije dovoljno.

"Moj omiljeni igrač u srpskom timu je Dušan Tadić. Veoma je kreativan, ali me je malo razočarao na dosadašnjem Svjetskom prvenstvu, mislio sam da će praviti razliku kao Luka Modrić za Hrvatsku, ali to za sada nisam vidio od njega. Tu je još dobrih ofanzivnih igrača", rekao je novinar koji je radio i u Švajcarskoj.

Prognoza za kraj? Nije ostalo još mnogo do utakmice u petak od 20 časova po srpskom vremenu...

"Ako Srbija prva postigne gol, Švajcarska će morati da napadne i moglo bi da bude vrlo otvoreno, tako da očekujem dosta golova."