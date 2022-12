Autor Nemanja Stanojčić

15 : 23 "MOGU JA DA USTANEM?" Konferencija je završena, novinari su krenuli da ustanu, kamermani sa televizija viknuli su da ostali sednu, pa se Piksi nasmejao. "Jel mogu ja da ustanem? Mogu. Hvala", nasmejao se sleektor za kraj. "Srbijo, glavu gore, neću da vas vidim tužne. Poručio je novinarima pre izlaska."

"MOŽDA DOĐU NEKI NOVI..." "Napravićemo analizu, videćemo šta je dobro, šta je loše. Primili smo 8, dali smo 5, nismo bili neko ko je bio neefikasan. Problem koji postoji, rešavaćemo. To su odbrambeni zadaci, moramo mnogo bolje u tom smislu. Moguće da će biti nekih promena. Prvi dan je kako smo došli, moguće su promene u defanzivnoj liniji, možda neko drugi dobije šansu. Otom-potom, ima dovoljno vremena i za tu vrstu analize."

15 : 20 "NEMA PREDAJE" "Nema predaje, niti će je biti. Idemo na Evropsko prvenstvo."



15 : 19 "Dva cilja su ostvarena, ovaj treći, što nismo prošli dalje, prihvatam kao neuspeh, ali pokazuje da nije sve tako crno niti može da bude. Zato se vraćamo na pobednički kolosek, da Bog poživi naše igrače, da budu zdravi i živi i da vratimo Srbiju u evropske okvire. Ulaskom u A diviziju Lige nacija, smo već to uradili. Da i to napomenem. Znate na šta mislim kada kažem na stanje i ambijent u kom radimo. Narod mora da veruje, vratili smo veru u taj fudbal, nismo se vukli kao babe, igrali smo fajterski, za gol više i nismo se stideli toga, uspeli smo u tome. Ova dva rezultata, ne računajući Brazil, neće moći da pogaze sve. Ako neko smatra da treba da budemo u polufinalu, finalu ili četvrtfinalu. Kad smo mi bili tu, kad je naš reprezentativni fudbal bio tu? Nismo bili tu, to je težnja, želja, da budeš bolji. Da bi bio na tom nivou moraš da budeš spreman u svim aspektima koje reprezentacija treba da ima." Izvor: MN Press/Ivica Veselinov

15 : 17 NE DAM DA SE RUŠI! "U ovih 20 i nešto godina imali smo dve-tri Lige šampiona, 2006, 2010, 2018. i 2022, četiri Mundijala. Gde smo bili takvi kakvi smo bili. Treba samo biti realan. Ništa to mi nismo spektakularno postigli na svetskom ili evropskom nivou. Stalno potenciram da je odlazak na takmičenje veliki uspeh, zaista veliki. I to mora da se poštuje i ceni. Ko god mislio da negira i da pljuje po tome, neće mu uspeti, nećemo to dati. Znam koliko se igrači žrtvuju i koliko daju da prestave Srbiju na najbolji način. Dobro radimo, dobre se ponašamo, atmosfera je super, to su pokazatelji. To nije fatamorgana niti neko nešto izmišlja. Mnogima to smeta."

15 : 15 SRBIJA ĆE OPET BITI MOĆNA "Otišli smo u Katar, igrali na Svetskom prvenstvu, nije to tragedija. Vratile su se mnog omoćnije i jače zemlje nego mi. Ovo je samo šansa da se nauči iz grešaka. Obično se uči iz tuđih, sada iz naših. Bićemo i bolji i jači iz ovoga. Ovo je jedno iskustvo. Da biste pravili rezultat potreban je kontinuitet učestvovanja na istom. Ne može to tako, na Mundijalu si i eto u polufinale ideš. Ne, kontinuitet igranja na velikim takmičenjima biće dobra podloga za nešto bolje i boljim rezultatima i boljoj prezentaciji i zašto da ne da jednog dana dodigrnemo vrh. Imamo šansu da od marta krenemo, a vratićemo se već u martu na pobednički kolosek. Srbija će opet biti moćna i igraće na Evropskom prvenstvu posle 24 godine."

15 : 13 ŠVAJCARSKA TEŽE PALA Da li mu je teže pao promašeni penal protiv Argentine kao igrač ili poraz od Švajcarske selektor je sve objasnio. "Teže mi je pao drugi gol protiv Švajcarske, utakmica je takva, možete da pobedite ili izgubite, ali drugi gol, to mi je teško palo. Znao sam da to menja stvari i da bi bilo drugačije."

15 : 11 "KARDINALNE GREŠKE, NEDOPUSTIVO" "Stalno će se naći razlog zašto ne ovo ili ono, Kamerun je bio u nokdaunu, predali su se. Njihove linije bile su raširene, sredinu terena imali smo u našoj dominaciji i kontroli. To se desi, teško je da se predvidi. Takve vrste grešaka su neprihvatljive i ne smeju da se dogode. Igrač sam sa loptom, može samo da odigra dugu loptu, to je najveća opasnost i u tom momentu morate da budete intlgentniji, da se vratite, da ne idete napred. To je naivna početnička greška. Kamerunci nisu bili bolji od nas, sami smo krivi

15 : 10 POKLONI PROTIV KAMERUNA "Taj meč protiv Kameruna trebalo je da se završi sa 4,5 ili 6:1 po prikazanom i kreativnosti, šansama, nije se videla opasnost po naš gol, dominirali smo. Do tog drugog gola koji su dali. Zašto se nismo branili? Jesmo se branili, ali smo previše visoko izašli, bez ikakve potrebe, instrukcije sa klupe. Desio se taktički promašaj, otvorio se kompletan prostor za neke kontre...to je poklon nije čak ni kontra. Naša greška. To su kardinalne greške..."

15 : 08 "BILO BI NEMORALNO DA TRAŽIM VIŠE" "Sramota je da se ne boriš, da se šetaš po terenu, to je sramota. Kapa dole igračima, ovo je bio maksimum. Da tražim više od njih bilo bi nemoralno, takođe isto i da očekujem više od njih. Sve ono što sam tražio u kvalifikacijama su odgovorili. Oni su perfektno, briljantno odradili ono što sam tražio, ovaj momenat kada ne možete da im tražite više. Da neko pljuje po njima i da ih neko vređa. Nije fer niti ćemo to da dozvolimo. Cilj će ostati isti, da nastavimo da budemo zdrava grupa.

15 : 06 NE IDE AUTO BEZ DVA TOČKA "Prošli bi dalje da smo bili zdravi. Ne može auto da se vozi bez dva točka, posebno dva prednja. Da budem slikovit, da me bolje shvate. Možete da pritiskate gas, ali džaba..."

15 : 04 "NAVIJAĆU ZA HRVATSKU" "Navijaću za Hrvatsku na Mundijalu."

15 : 03 "BOLJE JA DA SAM U BOLNICI" "Pre bih pristao da ja budem u bolnici dva meseca od korone, nego oni da su povređeni. Znao sam očekivanja, euforiju, da nećemo moći da odgovorimo izazovima i to me bolelo najviše..."

15 : 03 "MENI JE OBRAZ ČIST" "Da se prepucavam, ulazim u neke polemike, to se neće dogoditi. Mešanje u tim, promena sastava tima, ne postoji nijedan čovek u zemlji dok sam ja tu. Mnogima zato ne odgovaram, zbog zastupljenosti interesa, njihovih, a ne mojih interesa. Ja sam čist, obraz mi je čist, ne ulazim u kombinacije sa menadžerima, ne činim nikome nešto zarad mog benefita. To se neće desiti. Nije se dešavalo niti će se desiti."

15 : 01 "NIKO NEĆE UPRLJATI MOJ OBRAZ" "Znam koji su razlozi ljudi koji me pljuju, upliv, uticaj, ima takvih, to ne dozvoljavam i to nije ništa sporno. Trudim se da svoj posao radim na najpošteniji način i koliko znam i mogu. Pitanje je da li znam ili mogu, neko će reći ovako ili onako. Imam čist obraz. I niko neće uspeti da ga uprlja. Niko. Spisak je znao da se menja pred utakmicu u svlačionici nekad, to je istina, potpuna istina. Zato nas nema u Evropi 25 godina. Zbog tih stvari. Onda dođe neko i počisti sve te stvari i naravno da ne valja. Bistra voda im ne odgovara. Mnogima ne odgovara, jer su navikli da žive u mulju. U bistroj vodi se sve vidi."

14 : 57 "LOŠA KOMUNIKACIJA" "Loša komunikacija na terenu? I protiv Kameruna i Švajcarske, pitao sam ih u šali da li pričaju srpski ili neki drugi, da ne vidim da komuniciraju. Zašto je to tako, ne znam. Veliki pritisak, odgovornsot, strah da se ne pogreši. Te neke kardinalne greške kao protiv Kameruna, uticalo je na njih da budu rezervisaniji, da se uvuče neki strah od greške ne daj Bože. Komunikacija je morala da bude bolja i poslednja linija je morala da bude bolja i efikasnija. Ta dva dana smo na treningu samo to radili bukvalno. Pomeranje linija i defanzivni zadaci, zonska igra, napad, odbrana, ko čuva prostor i tako dalje.





14 : 55 "IZBORI NISU ALIBI" Izbori za predsednika FSS nisu alibi, poručio je Piksi. "Iako se ne bavim fudbalskom politikom, nije lepo što se to dogodilo, ali se dogodilo. Mi smo sami po sebi majstori da unesemo neki nemir i da pokvarimo neku atmosferu. Tajming nije bio dobar, bilo je pred odlazak u Katar. Igrači su me pitali kakav je ovo cirkus i šta se to radi i čudili se čudu da li je to moguće. Sve to sam ostavio po strani i rekao da se koncentrišu na teren i da ne brinu i ne gube energiju na ono što ne treba da vas interesuje, ne možete da pobegnete od evidentnih stvari."

14 : 54 "DA SU NJIH DVOJICA BILI TU..." "Nisam bio pesimista, ali su se slutnje obistinile kada sam video u kakvom smo fizičkom stanju. Sa ta dva potpuno srpemna igrača, imali bismo više alternativa u smislu da reagujemo na vreme i da taj defanzivni blok bude bolji i efikasniji kada je u pitanju odbrana i vreme kada treba da se braniš i čuvaš rezultat koji ti je odgovarao. Imali smo prednost i protiv Kameruna i Švajcarske."

14 : 51 "ŽALIM ZBOG SPAJIĆA I NASTASIĆA" "Spisak od 26 imena bio je takav, konstatacija je bila da je to najbolje što Srbija ima. Igrači iz odbrane odigrali su sve u kvalifikacijama, uspešno, sa nekim manjim greškama koje nisu bile kobne. Realno je bilo da se pruži šansa istim tim igračima. Ne može da se žali za prosutim mlekom. Vreme je prošlo. Žao mi je što nisam mogao da računam na Nastasića i Spajića, igrače sa iskustvom koji mogu da odgovore tim zadacima i koji imaju kvalitet. Znate za njihove povrede, sa Matijom bi bilo neozbiljno da se oslanjamo na njega zbog hroničnih povreda. Uroš sa druge strane je imao tu nesreću da je imao ozbiljan prelom i van stroja je bio dugo zbog toga. To je nešto najbolje što mi imamo. Moglo je bolje i moralo je. Nikada nisam bio neko ko je delio ekipu na odbranu, vezni red i napadače. Od marta 2021. godine smo deklarisali naš stav kako reprezentacija treba da izgleda. To je timski duh. Ne možete da delite linije. Tim je taj koji pobeđuje i gubi i koji donosi slavu i uspeh."

14 : 48 "U OVOJ ZEMLJI NIKO NEĆE MOĆI" "Stvarno mislite da u ovom sistemu ne može da se igra? Upravo ovaj sistem nam je doneo plasman na Mundijal. Sistem kao sistem nije nikakva garancija uspeha, sistem je samo interpretacija igre na terenu. Da li sa trojicom, četvoricom pozadi. Pitanje kako se ponašate na terenu, da li se poštuju principi igre u napadu, odbrani, ima tu mnogo stvari, da ne zamaram, jer vi niste treneri. Neko ste ko prati i gleda fudbal, izveštava onako kako ga vidi. Svi ti stručnjaci koji imaju pravo da kritikuju. Da mi određuje sistem igre? To niko u ovoj zemlji neće moći. Jednog dana kada drugi dođe, neka rade šta hoće"

14 : 46 "SAMO JA ODLUČUJEM O TIMU" "Ne stidim se ničega, zato sam ovde, da pokušam da objasnim iz mog ugla. Mogao sam da odem u Pariz, Majami ili gde god i da pošaljem saopštenjem. Nije se postavljalo pitanje da ne izađem u javnost, jer javnost mora da zna i treba da zna i to je obaveza. Ne da neko beži i da se krije posle prvog rezultatskog neuspeha. Mi nismo bili vreća za udaranje, primali po 5-6 komada i izgledali kao banda koja je došla da se kupa. Iako čujem, nisam čitao novine, nijednu reč nisam pročitao od dana kada sam sleteo u Dohu. Da li će neko da hvali, kudi, ponižava, hteo sam da se fokusiram na tim. Ali mogu da pretpostavim i treba da psotoje kritike. Potpuno razumem, nisam neko da kudim i pitam zašto neko nešto priča. Ovo je demokratska zemlja, može da se priča šta god hoće, ali da se utiče na tim, sistem igre, ko će da igra. To odlučujem samo ja i niko više u ovoj zemlji. Isključivo ja. Zato delim odgovornost i kad je dobro i kad je loše. Nema razloga da budem osramoćen, nisam ništa ukrao, ubio nekoga, nisam uradio ništa nečasno da bih se sakrivao. To je neprihvatljivo za moju svest."

14 : 43 "KOD MENE NEMA MEŠETARENJA" "Nisam se podizao u pobedama, niti ću se poniziti u lošim rezultatima. Radim pošteno svoj posao, put strategije, kako reprezentacija treba da igra i da se ponaša, to je ispravan put. Kada stavovima i ponašanjem dovedete stanje u kome ste, a ono ne dozvoljava mešetarenje, upliv fudbalskih agenata, klubova, njihovih interesa. Onda naravno da smetate, ne mogu da manipulišu sa vama. To je tako na kraju krajeva. Dokle god sam ja selektor, to će tako biti. Nisam neko ko će biti kao vreme, danas sunce, sutra kiša. Imam stav, ideju, za to se borim. Ponosan sam na sve što smo uradili i neću dozvoliti nikome da gazi po tome. Fudbalska Srbija i javnost mogu da budu ponosni na reprezentativce, ponašanje ,požrtvovanje i sve što su pokazali. Od marta 2021. godine do sada."

14 : 40 "NISAM DEDA MRAZ" "Naciju nikada nisam lagao niti ću je lagati. Imate ljude koji ne vole što ste tu. Nisam neko sa kim može da se manipuliše. Ja nisam Deda Mraz koji deli poklone i ispunjava želje. Imam svoj stav i tu ne mogu da mi se približe. Od mog dolaska u martu 2021. godine, znam da sam nekima trn u nozi. To je njihov problem. Zašto? Boli ih to što nemaju uticaj na reprezentaciju. Boli ih što smo očistili neke negativne stvari, što je Sportski centar u Pazovi postao Kuća mira, kuća spokojstva za igrače i najbolju pripremu, a ne kafana da neko može da uđe kad god hoće i radi šta hoće. Bilo je dosta tih bočnih faktora, ne mogu svi da vas vole i podržavaju."

14 : 37 "DUPLA IZMENA PLANIRANA PROTIV ŠVAJCARSKE" "Mi smo uspeli ono što je najteže u fudbalu da uđemo iz minusa u plus i mi smo uspeli da dođemo do vođstva, imali smo drugačiji plan, da ne zamaram ljude taktičkim stvarima. Pripremljena je bila dupla izmena u poluvremenu, neću vam reći ko je trebalo da uđe i izađe. Na defanzivnom planu bi tim bolje izgledao u slučaju pozitivnog rezultat. Onda primamo gol naivno i plan pada u vodu. Bila je pripremljena dupla izmena. Otišli bismo u drugačiji sistem, daleko defanzivniji. Onda bismo čekali kontru, pa ako damo, damo, ako ne, bar bi se branili. Videli biste defanzivno orijentisanu Srbiju sa rezultatom koji bi odgovarao u tom momentu. Dolazi do šokantnog gola. Izmenama pokušavaš da osvežiš ekipu zbog napora. Opet dolazi do šoka na startu drugog poluvremena. Dolazimo u minus od jednog gola. Ne nalazimo više mogućnost i snagu da preokrenemo. Gol ih je psihološki podigao, imali smo dva rovita napadača koji su igrali sa 50-60 odsto mogućnosti. Izmene su pravljene da se osveži tim."

14 : 33 "NIKO SE NE POVLAČI" "Niko nije najavio povlačenje iz reprezentacije! Dešavale su se scene, neprijatne stvari u svlačionici posle izgubljenih utakmica i do fizičkih obračuna. Što ne priliči nikome. U našem slučaju, toga nije bilo naravno. Pružio sam svima ruku, čestitao na zalaganju i svemu. U martu nas čekaju ozbiljne utakmice. Čekaju nas mečevi za EP, želimo Srbiju da odvedemo u Nemačku i to je to. Ima dovoljno vremena da se povede računa o tim stvarima"

14 : 32 "NISMO IMALI SREĆE" "Nismo imali sreće ni sa tim, ni sa prinudnim izmenama, posebno u zadnjoj liniji. Pretpostavljam da bi rezultat bio na našoj strani protiv Kameruna"

14 : 31 "IMALI SMO ŠOK ZA ŠOKOM" "Ne bi ovako bilo da se ne dešavaju te vrste nesreća u taktičkom smislu, kada nama dva centralna beka traže izmenu protiv Kameruna. Pavlović i Veljković. Remeti se, ne defanzivna linija, nego ideja koju već imate da tu utakmicu zatvorite onako kako želite, a to je da pobedite. Planirane su bile druge izmene i to je bio plan. Šok, za šokom. Morate prinudno da menjate nešto što niste planirali. Tu leži jedan od razloga za primljena dva gola. Naivno i lako su izjednačili. Nismo imali sreće da Mitrović u nadoknadi postigne gol. Nismo imali sreće, možda bi sve bilo drugačije. Sve te neke okolnosti... Setićete se još letos kada ste me pitali o očekivanjima, pričao sam samo da su svi živi i zdravi i da je novembar daleko."

14 : 29 MITROVIĆ NOSIO LONGETU! "Mitrović je poslednji meč odigrao 28. oktobra, mesec dana nije bio u ritmu. Došao je u Beograd početkom novembra. Možda ne znate, ali njegov privatni trener stavio mu je longetu, gips, nosio je desetak dana. Kada sam to čuo, bio sam još više zabrinut. Prvi dodir sa loptom 22. ili 23. novembar. I u takvom stanju kaže MOGU! To je za svako poštovanje. Slično je bilo i sa Vlahovićem. Ove golove što su dali, to je ništa... bilo bi više da su bili spremni."

14 : 28 KAKO DA BUDEM NASMEJAN? "Imao sam sedam-osam igrača van stroja koji nisu mogli da treniraju u Bahreinu. Trening koji je osmišljen u tom nekom tehničko-taktičkom smislu nije moglo da se odradi. Znao sam tada da to ne valja i da neće biti dobro. Onda čekate sutradan, da vidite ko može, ko ne može. Onda se opet pokaže ista slika. Kako da budem zadovoljan, srećan i nasmejan i da mi je svejedno? To je nemoguće."

14 : 26 "DA SE IGRA DO 60-65 MINUTA..." "Što se fizičke pripremljenosti tiče, mi nismo bili na nivou takvog takmičenja. Mislim da ne grešim. Ako pogledate igru i performans i naše učešće u svim tim utakmicama. Ako se računaju 60-65 minuta, bili bismo prvi u grupi po rezutatu. Nažalost, igraju se 90+ minuta. Nismo bili na tom nivou da odgovorimo. Primetio sam da je slično stanje i u nekim drugim reprezentacijama i bio sam iznenađen što je tako. Igrači nisu na tom fizičkom nivou da odgovore izazovu kakav je Mundijal. Belgija recimo, izgledala je kao izduvani balon u fizičkom smislu. Da li je moguće da oni, sa takvom generacijom i očekivanjima, budu na tom nivou po fizičkom stanju. Nisu oni moj problem, naš problem smo mi, potrebna je analiza veća. Analiza fizičke spreme, svi su došli iz takmičenja, nije bilo pauze..."

14 : 23 "NEKI SU HTELI DA VADIMO OČI" "Mogi su očekivali da se mi potučemo u svlačionici, da vadimo oči jedni drugima. To se nikada neće desiti. Igrali su pod injekcijama, rizikovali karijere, duže odsustvo sa terena, to mora da se poštuje. Ginuli su za dres Srbije, a ja izražavam zadovoljstvo i poštovanje zbog takve grupe momaka. Ovo je bio samo jedan maksimum u stanju u kom smo bili. Bili smo čak i u to jsituaciji na pragu da prođemo krug i da kažem prošli smo prvu fazu, ja sam svoje odradio. Nismo i ne bismo imali snage za to. To je moja lična opservacija stanja koje sam imao 14. novembra."

14 : 21 "NEKE SU KRITIKOVALI, SAD IGRAMO ATRAKTIVAN FUDBAL" "Spoljni faktori koji su jedva čekali da dođe do rezultatskog neuspeha dočekali su svojih pet minuta da napadaju, omalovažavaju, da ne koristim neke teže reči. To neće poremetiti jednu zdravu grupu, ono što smo napravili za ovih 20 meseci. Nećemo im dati da unose nemir i da neko predstavi da je katastrofa. To ne postoji, tragedija u sportu ne postoji. Na njima je da komentarišu i da gledaju na svoj način. I mora se dostojanstveno istrpeti sve, kao i pohvale, nismo leteli ni kad su nas hvalili. Pokazali smo da Srbija može da igra dobar, atraktivan fudbal, ono što narod hoće. Neki pre mene kritikovani su za defanzivu, za loš fudbal, za nešto što je bilo dekadentno. Sad imamo ofanzivan, atraktivan fudbal. Ponašamo se najbolje što možemo. Neću nikome dati da ovo predstavlja crno i da je katastrofa. Fudbal je takmičenje, negde će bolji pobediti, slabiji izgubiti. Iz ovoga ćemo izvući samo pouke i bićemo jači nego što smo bili."

14 : 18 "I DA SMO PROŠLI DALJE, NE BISMO NIŠTA URADILI" "Nemam grižu savesti niti sam nekog igrača stavio umesto nekog drugog zbog nekog razloga. Oni su zaslužili da se nađu tamo. Napravili smo veliki uspeh, bićemo svesni toga tek za 10-15 godina. Našli smo se na Svetskom prvenstvu. Kasnije ovo što se izdešavalo u Ligi nacija, perfektan niz rezultata, prvo mesto, plasman u A diviziju, među 15 najboljih u Evropi, to su neke stvari na koje nikada neću dati da neko pljuje, negira i ponižava. To su činjenice i učinili smo fenomenalne stvari za reprezentativni fudbal u prethodnih 20 meseci. Možda smo mogli da prođemo tu grupu, ali kasnije ništa ne bismo uradili. Nikada javno to ne bih rekao, ali nismo imali snage za neki duži korak."

14 : 15 "RAZMIŠLJALI SMO O DRUGIM IGRAČIMA" "Bilo je razmatranja da se zovu neki drugi igrači, niko ovde nema rezervisano mesto u timu. Ima dovoljno vremena, sve će se učiniti da budemo spremni. Odlučili smo se za ovaj sastav. Da napomenem. Ova lista nije se pravila po kancelarijama, nije se gledao ničiji interes, napravljena je trezveno, hladne glave, to su bili igrači koji su izneli teret kvalifikacija."

14 : 14 "DA SMO BILI SPREMNI..." "Da smo bili zdravi i spremni situacija bi bila drugačija. Dali smo 6 golova na takmičenju, to su dva po meču, to je dobar prosek"

"POKLONILI SMO POBEDU KAMERUNU" "Ne letim kada smo fenomenalni na terenu, niti se osećam poraženim kada to nismo. Zašto to kažem? Jer smo drugu utakmicu protiv Kameruna imali u džepu, pobeda je bila tu. Iz minusa smo se vratili u pozitivno stanje, iz 0:1 smo mentalno bili dovoljno jaki, preokrenuli. Zašto nismo iskoristili tu šansu, to ostaje na nama, za analizu, kako su se neke stvari odigrale u taktičko-odbrambenoj igri. Neke greške koje u smo napravili u toj fazi i to ne bi trebalo da se dešava na ovom nivou. To su velike greške i pokloni za protivnika. Želim da iskoristim ovu priliku da čestitam igračima na svemu. Dali su maksimum, to govore neki parametri, kada se trči po 117-118 kilometara po utakmici, vidi se požrtvovanost, želja, sve što bi jedan tim trebalo da ima. U nekim momentima nismo smeli da reagujemo tako i da poklonimo tu jednu pobedu Kamerunu. Sami smo krivi zbog toga i to moramo da analiziramo."

14 : 10 "TO SAM REKAO ZBOG STRANACA" "Te izjave da smo spremni pre Mundijala, to pričamo jer stranci čitaju. Kada bismo rekli da idemo povređeni, da idemo u sastavu u kom ne bi trebalo, to bi bile alibi priče. Pričali bi da tražimo izgovore. Želeli smo to da sačuvamo, tu pozitivnu energiju i da će to fizičko stanje vezano za te povrede negde da se prevaziđe i da će do početka Mundijala stvari da dođu na svoje. To je bilo nemoguće"

14 : 08 "NISAM U KATARU BIO JA" Da li je bio onaj isti Stojković, pun emocija, harizme i ambicija ili je bilo u nekako drugačijem svetlu, kao da imate nekih problema koje niste mogli ili hteli da saopštite? Bilo je to prvo pitanje za Piksija na presu. "Dobra konstatacija, to nisam bio ja. Postoje razlogi zašto je to tako. Ti razlozi kreću da me brinu početkom novembra, tačnije 14. novembra kada smo se našli ovde pred put u Katar. Znajući situaciju i zdravstveni bilten naših ključnih igrača. Neću praviti razliku da li je neko bitniji, ali za naš tim jako važne karike. Njihovo zdravstveno stanje bilo je tako, da ako bismo realno gledali, teško je bilo očekivati da uopšte igraju. Bilo je nenormalno ne voditi ih u Katar. Bili su nosioci igre, golovima, asistencijama, ponašanjem doprineli su tome da se Srbija raduje u Lisabonu i plasman na Mundijal. Iz tog razloga nisam bio taj. Znao sam da će biti jako, jako teško doći do drugog mesta u grupi. Nisam mogao to da kažem javno tamo, to nismo mogli da promenimo ni ja ni medicinski staf"

"NE BEŽIM" "Nisam neko ko će sesti u avion, otići negde, pa poslati saopštenje. Nisam taj čovek. Smatram sebe vrlo odgovornim. Zato sam ovde. Zato sam i sazvao ovu konferenciju za medije."

14 : 04 TRI CILJA Želim da napomenem da sam tačno 20 meseci na mestu selektora reprezentacije, za ovih 20 meseci od tri cilja koja sam sebi postavio, dva cilja i obećanja smo ostvarili. Treći cilj nije ostvaren. Da budem precizniji. Prvo obećanje je da u grupi u kvalifikacijama završimo kao prvi i prođemo na Svetsko prvenstvo, to smo ostvarili. Drugi cilj, posle žreba za Ligu nacija, gde smo se našli u teškoj grupi, rekli smo da nas interesuje prvo mesto i to smo ostvarili. Treći cilj bio je da prođemo grupu na Mundijalu, to nismo učinili. Zato sam ovde da objasnim kako je do toga došlo i sve o tome."

14 : 04 DVA RAZLOGA "Dobar dan svima, smatram sebe odgovornim čovekom. Sazvao sam konferenciju iz dva razloga. Prvi je poštovanje prema medijima, a drugi je javnost. Želim da objasnim neke stvari, pre svega zbog javnosti da čuju iz prve ruke sve utiske posle našeg učešća u Kataru.

13 : 45 FIFA POKRENULA POSTUPAK FIFA je pokrenula postupak protiv Srbije. Tuže nas za tri stvari zbog meča sa Švajcarskom. Izvor: MN PRESS

13 : 13 VLAHOVIĆ: NIJE KATASTROFA, VEĆ REALNOST Pre povratka iz Katara na pitanja novinara odgovarao je i Dušan Vlahović. "Katastrofa? Ne znam koliko pratite koliko puta smo se plasirali iz grupe, to je realnost čim smo ispali. Ne preostaje nam ništa sem da radimo i napredujemo i plasiramo se na Evropsko prvenstvo i napravimo bolji rezultat. To je to", rekao je Vlahović. Izvor: Kurir/Dado Đilas

13 : 05 SAMO 2 TIMA GORA OD SRBIJE NA MUNDIJALU! Na Mundijalu su samo dva tima bila gora od Srbije po broju osvojenih bodova. Po broju primljenih golova "orlovi" su odmah iza Kostarikanaca... Baš loše... Izvor: Kurir/Dado Đilas

12 : 55 KOSTIĆ: NEMA IZGOVORA! Posle poraza od Švajcarske među prvima se oglasio FIlip Kostić. "Ne smemo onakve golove da primamo, nismo još analizirali, ne znamo šta se desilo. Primili smo gol u najtežem trenutku. Nismo ni mi očekivali da primimo osam golova, radićemo na tome, problem je što smo gubili i ostajali bez energije u jurnjavi", rekao je Kostić. Izvor: Anadolija/Mustafa Yalcın

12 : 48 ŠTA ČEKA SRBIJU? Srbija posle ispadanja u Kataru ima nove obaveze. Slede kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Takmičenje na kome nismo bili još od 2000. godine... Izvor: Kurir/Dado Đilas

12 : 42 IMA LI "PIKSIZAM" BUDUĆNOST Ima li "Piksizam" budućnost i šta reprezentacija Srbije mora da uradi i promeni u narednom periodu? Izvor: MN PRESS

12 : 38 OCENE SRBIJE Ovako su izgledale ocene za reprezentativce Srbije od strane MONDA posle meča sa Švajcarskom. Izvor: Kurir/Dado Đilas

PORAZ OD ŠVAJCARSKE Srbija je Mundijal završila porazom od Švajcarske (3:2). Iako su "orlovi" posle gola zaostatka napravili preokret, nisu uspeli da ga zadrže, već su na kraju doživeli poraz i krah na takmičenju.