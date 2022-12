"MENI NIKO NIJE SASTAVLJAO SPISAK PO KANCELARIJAMA!" Piksi poslije Katara priznao: Da smo prošli, odmah bismo ispali

Dragan Stojković Piksi je pričao o sastavu svog tima u Kataru i fizičkom stanju igrača koji su nastupali na Svjetskom porvenstvu.

Izvor: MN Press/Ivica Veselinov

Na konferenciji za medije poslije povratka sa Svjetskog prvenstva iz Katara Dragan Stojković Piksi odgovarao je na pitanja novinara i osvrnuo se na spisak i na sve igrače koji su bili u Kataru.

Nije tajna da su mnogi bili nespremni i povređeni u Kataru, ali selektor Stojković je istakao da je ovo bio realan spisak na koji niko nije uticao i koji je on lično sastavljao.

"Da smo bili zdravi i spremni situacija bi bila drugačija. Dali smo 6 golova na takmičenju, to su dva po meču, to je dobar prosjek. Bilo je razmatranja da se zovu neki drugi igrači, niko ovdje nema rezervisano mjesto u timu. Ima dovoljno vremena, sve će se učiniti da budemo spremni. Odlučili smo se za ovaj sastav. Da napomenem. Ova lista nije se pravila po kancelarijama, nije se gledao ničiji interes, napravljena je trezveno, hladne glave, to su bili igrači koji su izneli teret kvalifikacija", rekao je selektor Stojković pa nastavio:

"Sami ste i vi konstatovali da je ovo realna lista i to se dešava po prvi put, tako da ja nemam grižu savjesti da nekoga nisam stavio ko je zaslužio", poentirao je selektor Stojković.

Bio je iskren, pa je naglasio da je bio svjestan stanja svojih igrača i da bi Srbija ispala čak i da je prošla grupnu fazu. Jednostavno, fizički nismo bili na nivou nokaut faze Mundijala.

"Nemam grižu savjest niti sam nekog igrača stavio umjesto nekog drugog zbog nekog razloga. Oni su zaslužili da se nađu tamo. Napravili smo veliki uspjeh, bićemo svjesni toga tek za 10-15 godina. Našli smo se na Svjetskom prvenstvu. Kasnije ovo što se izdešavalo u Ligi nacija, perfektan niz rezultata, prvo mjesto, plasman u A diviziju, među 15 najboljih u Evropi, to su neke stvari na koje nikada neću dati da neko pljuje, negira i ponižava. To su činjenice i učinili smo fenomenalne stvari za reprezentativni fudbal u prethodnih 20 mjeseci. Možda smo mogli da prođemo tu grupu, ali kasnije ništa ne bismo uradili. Nikada javno to ne bih rekao, ali nismo imali snage za neki duži korak", ispričao je selektor Stojković.