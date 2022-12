ISTORIJSKA 2023. GODINA ZA BH. FUDBAL: Najbolji sudija BiH u elitnoj grupi - Krajnji cilj je SVJETSKO PRVENSTVO!

Irfan Peljto iza sebe ima nekoliko odličnih utakmica u 2022. godine, a dobre ocjene mogle bi ga progurati u elitnu grupu sudija.

Izvor: Anadolija/Miloš Miškov

Najbolji sudija iz BiH, Irfan Peljto (38), ove sezone bio je delegiran za utakmice Lige nacija između Švajcarske i Češke (2:1) i Poljske i Belgije (0:1), sudio je i međunarodne prijateljske duele reprezentacija, kao i mečeve evro-kupova, a povjerenje koje je zadobio od UEFA opravdao je stajnim ocjenama, zbog čega bi naredne godine mogao da se nađe u elitnoj grupi sudija.

Time bi stigao do završnice najelitnijih klupskih i reprezentativnih takmičenja u Evropi i svijetu. Sve ovo potvrdio je gostujući u podkastu N1 televizije "Jedan sat".

"Moje ocjene ove godine su jako, jako dobre i očekujem, možda početkom naredne godine da se desi možda i istorijski momenat za mene, za državu, za savez, jer još nikad nismo imali sudiju u elitnoj kategoriji sudija, a ja sam sad tu negdje blizu. Ozbiljno se računa na mene. Krajem januara imamo seminar u Rimu. Pozvan je samo određen broj sudija koji će suditi završnice Lige šampiona, Lige Evrope i Konferencijske lige i ja sam, sa svoja dva asistenta pozvan", rekao je Peljto.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Peljto je govorio i o ambicijama u narednim godinama, a, kako kaže, u bliskoj budućnosti očekuje da bi mogao ostvariti i svoj san - nastup na Mundijalu.

"Krajnji cilj je Svjetsko prvenstvo, kao svima nama. Ljudi su mene tu vidjeli za ovo Svjetsko prvenstvo, međutim, to nije bila realna priča. Od top 20 sudija Evrope, kojoj ja pripadam, izabrano je samo pet. Ja sam u top 30 sudija Evrope, međutim nisam još u elitnoj grupi sudija. Međutim, ako se desi to što je planirano, 100 odsto se nadam. Ja moram raditi na sebi, ima to da idu malo godine i koliko god u glavi bili spremni da nešto možemo, nekada noge ne mogu”, zaključio je najbolji bh. arbitar.

Već godinama je Peljto najbolji sudija iz BiH, a na međunarodnoj sceni obično nastupa sa pomoćnicima Senadom Ibrišimbegovićem iz Travnika, te Davorom Beljom iz Mostara.

(MONDO/N1)