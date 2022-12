Šok tvrdnje iz Hrvatske - FIFA nam ne da da osvojimo Svjetsko prvenstvo!

Dejan Lovren ima ozbiljne optužbe na račun FIFA.

Izvor: Profimedia

Hrvatska je na drugom uzastopnom Mundijalu završila sa medaljom. U Rusiji prije četiri godine bili su srebrni, a sada su stigli kući sa bronzom. Mnogo se skandala desilo od tad, viđeni su Marcelo Brozović i Dejan Lovren kako pjevaju ustaške pjesme, na dočeku Zlatka Dalića u Livnu su se čuli ustaški pozdravi...

A sada je Dejan Loivren u emisiji "Bujica" ekstremnog nacionaliste Velimira Bujaneca osuo paljbu po FIFA i tvrdio je kako je sudija Danijel Orsato pogurao Argentinu da uđe u finale Mundijala! Vjerovatno je mislio na penal dosuđen nakon starta Dominika Livakovića nad Hulijanom Alvarezom.

"Moram da pazim šta pričam. Vjerujem da su Argentinci bili favorizovani da dođu do finala, da to osvoje, a ne da to bude Hrvatska", naglasio je on, a onda se prisjetio i finala 2018. godine i istakao da je i tada Hrvatska oštećena!

"To se i 2018. godine dogodilo u finalu. Tad se Perišićeva ruka gledala na VAR-u, a sada nije. Užasno boli. Imali smo šansu i njih da pobijedimo", rekao je Lovren."

Nije stao tu iskusni hrvatski štoper, već je naglasio da su "vatreni" pokradeni na gotovo svakom meču! Smatra da su sudije gurale i Brazil u četvrtfinalu!

"Ne želim da govorim tako teške riječi i optužbe, ali oštećeni smo. Brazil je za nas bio finale. Oni su bili favoriti, očekivalo se da oni osvoje Svjetsko prvenstvo. Inat je proradio. Mi smo bili na visokom nivou samopouzdanja. Jeste bilo je panike kada smo primili gol, ali nismo se predali. Svi smo vjerovali, znali smo da smo bili kvalitetniji. Znali smo da možemo", rekao je u "Bujici" Lovren.