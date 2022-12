Rijeka dovela jednog od najboljih igrača Zrinjskog iz prošle sezone: "Zbog njih bih pješke došao u Rijeku"

Niko Janković novi je fudbaler Rijeke.

Niko Janković novi je igrač Rijeke. Janković je u Rijeku stigao na posudbu iz Dinama do kraja sezone. Dvadesetjednogodišnji veznjak proteklu godinu proveo je na posudbi u redovima HŠK Zrinjski.

No, kako mu je završena posudba u Zrinjskom, trener Sergej Jakirović odlučio ga je dovesti u Rijeku sa sobom.

"Rijeka je novi izazov u mojoj karijeri. Čim me moj menadžer nazvao i rekao mi da postoji mogućnost da me Rijeka dovede, rekao sam da je to to. Veselim se tom izazovu, veseli me da je i trener Sergej Jakirović i stručni štab kojeg poznajem sada u Rijeci. Zbog njih svih bih pješke došao u Rijeku. Vjerujem u njihove planove i vizije, na nama je da krvavo radimo, treniramo i trudimo se i siguran sam da će rezultat doći", rekao je Niko Janković na predstavljanju u novom klubu.

Janković je na kraju govorio i o vremenu provedenom Zrinjskom.

"Cijeli stručni štab i trener Jakirović su mi pomogli u Zrinjskom, pamtim samo lijepe trenutke, svi su me prihvatili, cijeli grad, svi smo živjeli kao jedna porodica, imali smo nesreću protiv Slovana, nekad te pomazi sreća, nekada ne", rekao je Janković.

Janković je u prošloj sezoni za Zrinjski odigrao 24 utakmice i postigao tri gola te upisao četiri asistencije.