Isplivale slike iz bolnice veziste Liverpula, nećete ga prepoznati! (FOTO)

Nekada je bio mlada nada Liverpula, sada iskusni igrač i trener koji uči klince, a za Božić je preživio pravu dramu.

Izvor: instagram/jayspeo8

Nekadašnji fudbaler Liverpula, a sada trener U18 tima tog kluba Džej Spiring preživio je za Božić veliku dramu. Završio je u bolnici, a onda mu je otkrivena jako rijetka bolest! Ovaj 34-godišnjak je i sam priznao da je drugačije zamišljao praznike ove godine, a otkrio je detalje dramatične situacije koja mu se desila.

"Moj prvi slobodan Božić u posljednjih 17 godina izgleda nešto malo drugačije nego što sam planirao. Nakon pregleda su mi rekli da moram hitno da budem hospitalizovan prije nego što moje tijelo počne da se gasi. Bio sam sate/dane udaljen od nečega što se zove 'adrenalinska kriza'", napisao je Spiring na svom instagram profilu.

Spiring je ponikao u omladinskoj školi Liverpula i nastupio je 55 puta za prvi tim ekipe sa "Enfilda", a zatim je slat na pozajmice u Lester i Bolton. Otkupio ga je Bolton i tu je ostavio najveći trag, a nakon igranja za niželigaše Blekpul i Tranmir vratio se u Liverpul da nastupa za rezerve i da bude trener.

Izvor: Profimedia

Sada je pred Novu godinu dobio vijesti da ima Adisonovu bolest. To oboljenje je jako rijetko, radi se o hormonskom poremećaju od koga boluje svega 100.000 ljudi na svijetu. Tijelo ne luči dovoljno kortizola i može bukvalno da se "ugasi", ali ako se Spiring bude pridržavao terapije moći će da živi normalno.

"Nakon dodatnih pretraga dijagnostifikovana mi je Adisonova bolest. Trebalo mi je malo da postanem svjestan šta to znači, ali zahvalan sam što je otkrivena jer sada imam mogućnost da je kontrolišem i da se liječim. Kad bolje razmislim, ignorisao sam simptome i promjene na svom tijelu već više od godinu dana, ali me supruga nagovorila da odem na pregled", rekao je on.

Zaista je nevjerovanto da se do sada Spiring nije pregledao, jer izgleda neprepoznatljivo. Prije svega mu se drastično promijenila boja kože, što može jasno da se vidi kada se uporede slike iz igračkog perioda i sada.