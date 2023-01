DOGOVORENO! Argentinac dolazi u Crvenu zvezdu: Objavljeni detalji ugovora, evo kada stiže iz River Plejta!

Crvena zvezda je postigla dogovor sa Argentincem

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda je po svemu sudeći uspješno završila pregovore o transferu desnog beka River Plejta, Aleksa Viga (23). Prema pisanju argentinskih novinara, sve je precizirano i on će naredne sedmice doći u Beograd, na potpisivanje ugovora.

"River i Crvena zvezda su se dogovorili o Aleksu Vigu. Klubovi razmenjuju dokumentaciju za pozajmicu sa mogućnošću otkupa njegovog ugovora i kupovine. Očekuje se da defanzivac putuje sljedeće sedmice na ljekarski pregled i na potpisivanje ugovora", objavio je novinar Sezar Luis Merlo.

Prema dosad poznatim informacijama, Zvezda i River dogovorili su da crveno-bijeli mogu da zadrže Viga na 2,8 miliona dolara poslije isteka jednogodišnje pozajmice. Do tog perioda, trener Miloš Milojević i predstavnici kluba imali bi vremena da se uvjere da li je Argentinac vrijedan tolikog novca. Vigo je rođen u aprilu 1999, ponikao je u Kolonu, 2021. je stigao u River, a trenutno je na pozajmimci u Independijenteu.

Prema dostupnim podacima na internetu, River ga je 2021. kupio za 1,75 miliona evra, a dogovor sa Zvezdom postigao je na sličan način kao i sa Independijenteom. On je u tom klubu završio 2022. godinu, takođe na pozajmici, uz mogućnost ostanka uz obeštećenje od 2,5 miliona dolara. Međutim, ta klauzula nije aktivirana i on je zato očigledno slobodan da bira novi tim, a izvjesno je da će to biti Crvena zvezda.

Ekipa Miloša Milojevića trenutno je u Antalijama na pripremama, a prvi kontrolni meč odigraće u nedjelju, protiv Lehije Gdanjsk.