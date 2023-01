Čelik traži pola miliona KM, gradonačelnik Zenice poručio da se jave na konkurs!

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je u ponedjeljak sastanak sa predstavnicima Čelika, navijačke grupe "Robijaši", kao i vijećnicima u Gradskom vijeću Zenica.

Razgovaralo se o rješenjima koji ima Čelik na putu do konačne deblokade računa.

Kako je izjavio Tarik Hadžimahmutović, pravni zastupnik Čelika, u zeničkom klubu su spremni za relaksaciju odnosa.

"Spremni smo da se sve što je bilo stavi po strani, ali i okrenemo novi list u funkcionisanju na relaciji Grad Zenica - Čelik. Očekujemo da Zenica podrži ovu priču, isplati Čeliku 500.000 KM, a što bi značilo konačnu deblokadu računa kluba. Želja nam je izgraditi zdrav odnos i saradnju sa gradom, s obzirom da imamo odlične temelje za ozbiljnu sportsku priču. Klub i danas, bez podrške grada, funkcioniše u zakonitim okvirima, plaća sve obaveze, vraćeno je oko 400.000 KM duga, a nijedan novi nije napravljen", izjavio je Hadžimahmutović.

Gradonačelnik Fuad Kasumović u ovom trenutku nije mogao da se izjasni o njihovom zahtjevu, ali je istakao da je samo održavanje sastanka veliki pomak.

"O vašem zahtjevu da se klubu isplati 500.000 KM, nažalost, u ovom trenutku ne mogu se izjasniti, ali smatram da je i samo održavanje ovog sastanka veliki pomak", izjavio je gradonačelnik Kasumović.

Podsjetio je da dvije godine svjedoči prozivkama koje su adresirane na njega, nepoštovanju, pisanju grafita ispred kuće u kojoj živi, saopšteno je iz Gradske uprave Zenice.

"To nije način na koji se vodi saradnja i dijalog sa Zenicom. Vidjeli ste koliku podršku građana imam, čovjek sam koji je širokih gledišta i sve se može postići dogovorom i međusobnim uvažavanjem. Nije uredu i neću dozvoliti da se bilo ko poigrava sa mojim dignitetom. Optuživali ste me da sam pokrao Čelik, a svi znaju da sam, dok sam kratko bio u Čelik, za taj klub davao vlastita sredstva. Sporazum zbog kojeg ste i tužili grad, to morate znati, Gradsko vijeće Zenice je stavilo van snage, zato je tužba i 'pala' na Opštinskom sudu u Zenici. Čelik jeste simbol Zenice, moja je, takođe, želja da to bude evropski klub, međutim, njega je neko pokrao. Mi pripremamo budžet za ovu godinu, biće sredstva koja opredjeljujemo za sport i vi se javite na taj poziv", rekao je Kasumović i podsjetio da je Zenica već jednom izdvojila pola miliona KM za Čelik.

Na kraju je istakao da je međusobno uvažavanje preduslov za bilo kakvu saradnju, razgovor i korektne odnose.

