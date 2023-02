"Otišao je po porodicu u Tursku, to je najbitnije!" Partizan bez veziste ovog vikenda, Gordan Petrić objasnio situaciju

Partizanov vezista Hamidu Traore imao je turbulentnu nedjelju jer je morao da ode u Tursku i da dovede porodicu u Srbiju poslije strašnog zemljotresa.

Pred meč Partizana protiv Mladosti Gat u subotu, poseban duo konferencije Petrić je posvetio razgovoru o igraču koji u subotu neće igrati - Hamidu Traoreu.

On je prethodnih dana morao da putuje u Tursku, da bi doveo članove porodice kod sebe u Beograd.

"Traore ima problem sa zglobom, a pošto mu je porodica u Turskoj, otišao je da je dovede u Beograd i to mi je vrlo bitno - da bude siguran kada je porodica dobro. To je meni mnogo bitno, porodica je na prvom mjestu. On je bio u Turskoj, juče se vratio, vjerovatno će trenirati i problem sa zglobom. Sutra neće biti u stroju, ali od ponedjeljka, utorka će biti u stroju, pa ćemo videjti za četvrtak i Konferencijsku ligu".

Nakon pobjede protiv Napretka u prošlom kolu, Petrić je bio ljut zato što je ta utakmica uopšte odigrana po jako teškom terenu i velikoj hladnoći, vjetru...

"Teren nije odgovarao, prije svega nama. Ne kažem da ne bi ekipa Napretka pokazala bolju igru, sigurno bi, ali generalno nama više odgovara bolja podloga. Jedno mi smeta - prije sedam dana niko nije rekao da želimo da odložimo utakmicu, samo sam postavio pitanje da li je zaleđen teren. Kad su rekli da nije, rekao sam da nemam više šta da pričam. Stvarno je bio zaleđen i rekao sam im samo 'To je vaša odluka, idemo i šta nam Bog da'. Isto bih ovo rekao i da smo izgubili".

