Nije htio u Partizan, završio u Letoniji: Miloš Jojić potpisao za Rigu

Miloš Jojić poslije šest mjeseci ima klub i to u Letoniji.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Miloš Jojić neće se ipak vratiti u Partizan. "Zeka" je ljetos napustio Humsku poslije isteka ugovora, šest mjeseci je bio bez kluba, da bi se potom ponovo pojavio na pripremama crno-bijelih. Međutim, put ga je opet odveo u inostranstvo. Kada je prvi put odlazio kao talenat iz Partizana - to je bilo u Borusiju iz Dortmunda - dok sada ipak prelazi u redove letonske Rige, zvanično je potvrdio ovaj klub na društvenim mrežama.

Jojiću će ovo biti peti klub u inostranstvu, pošto je pored Dortmunda igrao za Keln, Bašakšehir i Volfsberger, a trener će mu biti Tomislav Stipić iz Hrvatske, koji je tokom Svjetskog prvenstva u Kataru "peckao" reprezentaciju Srbije.

"Kad ovako pratim strane medije, Hrvatska je na putu da izgradi kultni status u fudbalu, što nijedna ekipa ne posjeduje. Bez skandala, sa pozitivom, energijom, najboljim navijačima - to je Made in Croatia. To nam daje pobjedu u posljednjim trenucima. Svi naši susjedi, da li su to Mađari, Slovenci, Bosanci, Srbi ili Crnogorci - svi bi poželjeli da budu Hrvati jer se mi time ponosimo i gledaju prema nama i dive nam se", rekao je Stipić gostujući u emisiji na HRT.

Esam parakstījuši līgumu ar 30 gadus veco serbu pussargu Milošu Jojiču! Milošs ir aizvadījis 79 spēles Vācijas Bundeslīgā tādās komandās kā "1. FC Köln" un "Borussia Dortmund", bet pēdējā pietuvieta pussargam bija "Partizan"!⚽



:https://t.co/n5ZmXfV6zIpic.twitter.com/H2bivENc2Z — Riga FC (@RigaFC_Official)February 9, 2023



Interesantno, Jojić je imao ponudu Partizana da se vrati u Humsku, ali poslije zvižduka navijača - odlučio je da je bolje za njega da se oproba negdje drugdje. "Trenirao je sa nama, htio sam da potpiše za nas. U tom momentu smo imali problem sa vezistima. On je tada bio izričit da neće da nastavi saradnju sa Partizanom iz njemu znanih razloga. Ja sam rekao da sve to oko njega mogu da hendlujem, u smislu nekog njegovog eventualnog problema sa navijačima ili nečeg te vrste", rekao je šef struke Partizana i poručio da tokom zimskih priprema nije bilo realno da potpiše.

(MONDO)