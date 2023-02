ZVEZDA I PARTIZAN SE NIKAD NEĆE DOGOVORITI! Petrić o najvećoj drami u srpskom fudbalu: "Može i njima da se desi..."

Trener crno-bijelih istakao svoje mišljenje o situaciji o kojoj priča fudbalska Srbija.

Vječiti derbi koji treba da se odigra početkom marta već danima zadaje mnogo glavobolje fudbalskim radnicima u Srbiji. Tokom jučerašnjeg dana saopšten je novi termin u kojem će se igrati meč, a zatim su se saopštenjima oglašavali prvo Partizan, pa Crvena zvezda. Sada je na tu temu govorio i Gordan Petrić, trener crno-bijelih.

On je na konferenciji pred utakmicu sa Spartakom iz Subotice kratko prokomentarisao situaciju u kojoj se nalaze dva najveća srpska kluba. Nakon što je stigla reakcija iz Zajednice Superligaša, Petrić je iznio svoje viđenje situacije i zaključio da se Zvezda i Partizan nikada neće dogovoriti oko termina!

"Ne znam pravilnik, ali ono što mogu da vidim jeste da su se dva kluba javila. Ako Zvezda i Partizan odlučuju nikad se neće dogovoriti. To je tragedija, da dva kluba ne mogu da se dogovore oko jednog trenima. Ako Zajednica odlučuje, onda treba da kažu i gotovo. Nama znači jedan dan duže odmora, to je normalno, da se odmore. Ali to će možda da se desi Zvezdi sljedeće godine. Ja ako budem sljedeće godine i ako se slično desi, ja bih rekao da izađemo u susret ekipi koja je imala manje odmora", rekao je trener Partizana.

Šef stručnog štaba crno-bijelih istakao je da će Partizan igrati u bilo kojem terminu utvrđenom po pravilniku, bez obzira koliko vremena za odmor budu imali prije te utakmice.

"Ako ide u krug, nikad se Zvezda i Partizan neće dogovoriti. Ako već ne mogu, onda ima pravilnik i zna se šta slijedi poslije toga Ako treba da igramo u srijedu, igraćemo. Ako treba u četvrtak, igraćemo. Moramo da izađemo. Sad, da ne ide da jedni drugima ne daju. Slično je bilo u Kruševcu, ko odlučuje, sudija ili neko tamo. Ako sudija odlučuje, onda nema šta da se čeka", zaključio je Petrić.