Brazilac napravio skandal, Konte morao da smiruje strasti! Italijan se javio: "U pravu je, njegova sezona je sr**e!"

Antonio Konte odgovorio je Rišarlisonu poslije kontroverznog intervjua.

Totenhem je završio takmičenje u Ligi šampiona. U dva meča nije uspio da postigne nijedan gol, pa je Milan zahvaljujući pogotku u prvoj utakmici prošao u narednu fazu takmičenja. Poslije meča u Londonu napadač Rišarlison napravio je haos. Dao je intervju u kom je napao trenera Antonija Kontea i taktiku tima.

Između ostalog je u razgovoru sa medijima naglasio da mu smeta što ga Italijan u jednom momentu ubacuje u igru, pa ga onda "zakuca" za klupu i tako u krug. Sada je stigao odgovor italijanskog stručnjaka.

"Pogledao sam njegov intervju i nije kritikovao mene. Rekao je da je njegova sezona sr**e i u pravu je. Njegova sezona je loša. Imao je mnogo povreda, dobro je počeo, pa se povrijedio u Ligi šampiona. Onda je otišao na Svjetsko prvenstvo, nije uspio da ga osvoji, pa se opet povrijedio i odsustvovao mjesec dana. Nije dao nijedan gol u Premijer ligi. Bio je iskren i rekao je šta misli o sopstvenoj sezoni. Naša sezona još nije gotova, ima vremena da se oporavi i dobiće šansu ako zasluži da igra. Ako ne, neko drugi će biti na terenu", počeo je Konte.

Novinari su ga ipak podsjetili na konferenciji za medije da je spominjao direktno i Kontea i taktiku. "Pitate me za ostatak intervjua? Rekao bih da je razumio da je shvatio da je napravio grešku. Spominjao je previše riječ 'ja' tom prilikom, to pokazuje da je sebičan. Zbog toga svojim igračima ponavljam da ako žele da se bore za nešto važno i da budu takmičarski nastrojeni i da osvoje trofej moraju da koriste riječ 'mi', a ne 'ja', ako pričaš u prvom licu, onda samo o sebi misliš, ne o drugima i o klubu. Shvatio je grešku, izvinio se i smatram da je to bilo dobro. Imao sam priliku da razriješim taj slučaj."

Zbog toga je istakao da je atmosfera u timu jako bitna i poslao je jasno upozorenje Brazilcu koji je ljetos stigao iz Evertona za 58 miliona evra.

"Teren je važan, taktika je bitna, ali je timski duh veoma bitan. Ta vatra u očima je od velike važnosti i zato sam podvukao sve to svojim igračima. Moramo da napredujemo mnogo, da igramo kao ekipa i da pokažemo više pozitivnog duha jedni prema drugima, posebno kada ne ide. Ponekad nije dobro kada si dobar čovjek, moraš da pokažeš veću žrtvu, da se boriš, da pokažeš želju za pobjedom na utakmici, da dobiješ svaki duel, da budeš malo i prgav. Ponekad smo previše mekani. Ja sam trener, odgovoran sam za cijelu situaciju i za dešavanja u timu. Moram da unaprijedim ekipu i timski duh. Nije to ništa novo, suočavao sam se sa tim i u prošlosti", zaključio je Konte.

Inače, Rišarlison je na prethodnom Svjetskom prvenstvu u Kataru srušio Srbiju u meču grupne faze i njegov gol proglašen je za najljepši na Mundijalu. Za razliku od tog takmičenja, u klubu mu nikako ne ide. Dao je ukupno dva gola, oba u Ligi šampiona, dok u Premijer ligi na 17 mečeva ima samo dvije asistencije. Primjera radi, u Evertonu prošle godine je na 30 mečeva dao 10 golova, uz 5 asistencija.