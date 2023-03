SLOMIO ME NA HILJADU DIJELOVA, GOTOVO JE! Danija Alveša u zatvoru posjetila supruga, da mu kaže da odlazi

Španska manekenka javno je potvrdila da je napustila fudbalera optuženog za silovanje

Španski supermodel Đoana Sanc (29) napustila je svog supruga Danija Alveša nakon što je on optužben za silovanje u jednom noćnom klubu u Barseloni i zbog čega je u zatvoru. I tamo bi mogao da ostane do početka suđenja, što bi moglo da se dogodi tek za godinu i po.

Ona je objavila na društvenim mrežama emotivnu poruku kojim je potvrdila da su se rastali, a onda je nekoliko dana kasnije došla u Barselonu da ga lično posjeti i vjerovatno da mu u lice saopšti da odlazi od njega. Iako su je novinari dočekali pred zatvorom, ona nije davala izjavu ni prije, ni poslije posjete.

Iako nisu zvanično saopšteni detalji posjete, mediji nagađaju da je tokom njihovog susreta dogovaran razvod, kao i detalji i uslovi pod kojima će se rastasti. Zanimljivo je da je prije pet dana u medije dospjelo i njegovo pismo supruzi, koje je napisao u zatvoru, a u kojem se jasno vidi da nije za prekid tog odnosa.

"U ovim teškim vremenima, žalim zbog tvoje odluke i žudim za to da nam život pruži još jednu priliku da te volim ponovo. Shvatam bol koji je uzrokovala nefer situacija u kojoj živimo i shvatam da nisi mogla da podneseš sav taj pritisak. Stvari zbog kojih sam optužen su meni strane i nisu u skladu sa vrijednostima koje su me vodile kroz život. Nastaviću da se borim kao i uvijek, vjerujući u sebe uz podršku i povjerenje onih koji znaju ko sam zaista", napisao je Dani Alveš.

Lepa Đoana nekoliko je puta posjetila svog bivšeg supruga u zatvoru od 5. februara. Odluku da se rastane sa njim ona je saopštila na društvenim mrežama, objavivši fotografiju rukom ispisane poruke u kojoj je napisala da ostavlja najtrofejnijeg fudbalera na svijetu. Navela je da je proživjela "užasne mjesece" od kad je Alveš optužen za silovanje i više nije mogla to da izdrži.

"Od kada sam bila mala, pisala sam svoja osjećanja, da bih se tako izrazila. Pretpostavljam da sam i dalje samo to, dijete. Koji god da je razlog, u redu sam sa tim. Voljela bih da su ovi redovi ispisani ljubavlju i radošću, ali to nije slučaj. Bili su ovo užasni mjeseci, ako ne i najteži u mom životu, jer sam doživjela toliko oluja, koje su veoma mračne i bolne. Osjećaj napuštanja i usamljenosti kuca na moja vrata ponovo. Hiljadu 'zašto' još traži odgovore. Odabrala sam za životnog saputnika osobu koja je u mojim očima bila perfektna. Uvijek je bio tu kada mi je najviše bio potreban. U svemu me je podržavao, uvijek mi pomagao da sazrim, uvijek je bio pun saosećanja, pružao mi je pažnju... Tako mi je teško da prihvatim da je ta osoba mogla da me slomi na hiljadu dijelova. Mislim da će mi biti potrebne godine da zaboravim način na koji me je gledao, kao da sam najnevjerovatnija stvar na svijetu"

"Ja sam nevjerovatna žena, jer naporno radim, jer sam nezavisna, jer sam pametna, usmjerena ka detaljima, brižna, zabavna, odana. Jer sam čovjek. Toliko sam čovjek da sam i dalje na njegovoj strani, bez obzira na bol koji mi je nanio. Nastaviću da budem tu i ostaću tu, ali na drugi način. Volim ga i uvijek ću ga voljeti. Ko god da kaže da je ljubav zaboravljena ili sebe laže ili nikad nije zaista volio. Ipak, sada idem na sljedeći nivo. Volim sebe, poštujem sebe i vrednujem sebe mnogo više od toga.... Hvala za prilike i lekcije koje mi život daje, bez obzira na to koliko su teške. Ovo piše snažna žena koja nastavlja ka sledećem koraku u životu"