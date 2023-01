Najtrofejniji fudbaler u istoriji suočen je sa teškim optužbama

Legendarni brazilski fudbaler Dani Alves (39) proveo je prvu noć u zatvoru u Barseloni, nakon optužbi za silovanje. On je stigao iz Meksika, gdje je igrao za Pumas, ali tamo se neće vraćati, jer je uhapšen, a i dobio je otkaz.

Njegov trenutno najveći problem je to što je pred kraj blistave karijere optužen za seksualno nasilje i što bi prema pooštrenim kaznama u Španiji mogao da bude osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 12 godina. To bi mu bila najteža kazna, dok su one blaže u vremenskom razmaku između 12 mjeseci i četiri godine.

Alvesa je optužila 23-godišnja djevojka da ju je silovao u noći između 30. i 31. decembra u jednom klubu u Barseloni. On je u tom gradu sa velikim uspjehom igrao za Barselonu, a posle Mundijala u Kataru vratio se da provede praznike i tu je prema njenim riječima počinio užasno djelo.

Djevojka koja ga je optužila pojavila se pred sudijom i stala iza svojih tvrdnji, zbog kojih se oglasio i fudbalerov meksički klub. Pumas je reagovao hitnom konferencijom za medije i otkazom za fudbalera koji je prošle godine dočekan kao najveća zvijezda. "Ovom odlukom, klub još jednom ističe da ima nultu toleranciju na bilo koja djela bilo kog člana našeg kluba koja krše duh i vrijednosti našeg društva", rekao je predsjednik kluba Leopoldo Silva.

Alves je u Meksiko stigao prošlog ljeta, upravo nakon rastanka sa Barselonom, a posle 13 odigranih utakmica i učešća na Mundijalu u Kataru djeluje da je njegova karijera gotova. Ako bude osuđen na najtežu kaznu od 12 godina, na slobodi bi mogao da se ponovo nađe tek kad bude imao 51 godinu.