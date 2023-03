Sušić komentarisao poraz "zmajeva" u Bratislavi: "Problem je klupa, da su svi bili zdravi bilo bi drugačije"

Bivši selektor reprezentacije BiH dao je svoje viđenje poraza "zmajeva" u Slovačkoj.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Nakon što je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjajnom meču odigranom u Zenici pobijedila Island s ubjedljivih 3:0, samo tri dana kasnije Hadžibegićevim izabranicima uslijedila je lekcija u Bratislavi.

Poraz koji je, u najmanju ruku, vjerovatno naučio dao neke nove smjernice Faruku Hadžibegiću o tome kakvi su okviri naše reprezentacije.

Bivši selektor "zmajeva" Safet Sušić komentarisao je poraz od Slovačke, a ako pitate njega u realnom osvrtu kao i uvijek problem treba vidjeti u tome što “zmajevi” nemaju dovoljno kvalitetnu klupu i igrače koji mogu na adekvatan način zamijeniti najveće zvijezde u timu.

"Iskren da budem nisam bio u prilici da gledam utakmice ovdje, samo sam vidio golove, kao i komentare kasnije. Ima svakakvih mišljenja, jedni vide razloge u ovom, jedni u onom, ali po meni Faruk nema puno igrača s kojima može da nešto promijeni, a širina je jako bitna. Recimo, da tri dana kasnije pruži priliku četvorici-petorici koji imaju isti ili sličan kvalitet kao ovi standardni. Tim imamo kvalitetan, to stoji, ali ne i jaku klupu. Nije mogao sebi dozvoliti da malo 'osvježi' ekipu tri dana kasnije", rekao je Sušić na početku razgovora za Reprezentacija.ba portal.

Podsjetio je Sušić kako su "zmajevi" u minule dvije utakmice igrali i bez najvećih zvijezda. Upozorio je i na naredne protivnike, konkretno Luksemburg, koji mnogi olako shvaćaju.

"Ponekad imam osjećaj da potcjenjivački previše gledamo na Slovačku, a ne treba da zaboraviti da imaju jako dobar tim, možda čak i bolji nego naš. A kada ostaneš bez Pjanića, Kolašinca i Džeke, to više jednostavno nije to. Okej, Džeko je ušao pred kraj, ali… Da su svi zdravi bili, siguran sam da bi drugačije bilo. Tek su počele kvalifikacije. Dobra je stvar što su Slovaci kiksali protiv Luksemburga, mada mi moramo gledati sebe, ne smijemo gubiti u ovim 'malim' utakmicama. I Luksemburga se treba paziti. Portugal ih je dobio 6:0, ali gledao sam utakmicu, nije to bila baš takva razlika kao što rezultat govori", rekao je Sušić pa dodao:

"O Portugalu ne treba ni razmišljati, kažem, više treba o Luksemburgu s kojim igramo tri dana poslije. Tu utakmicu treba dobiti po svaku cijenu jer Portugal će se, po meni, prošetati kroz grupu. Sa njima kada budemo igrali ne bi ni bod bio loš iz dvije utakmice".

Razgovarao je i sa selektorom Hadžibegićem. Kaže, razočaran je i on.

"Čuo sam se baš danas sa Farukom. Šta kaže? Pa dobro, sigurno da mu je teško što su podbacili u drugoj utakmici, iako nije sramota izgubiti od Slovačke, ali… Da se malo bolje odigralo i da si izgubio 1:0 ili 2:1, niko ništa ne bi prigovorio".

Sušić je jedini selektor koji je našu reprezentaciju odveo na jedno veliko takmičenje (SP 2014 u Brazilu), a za kraj razgovora je otkrio kako se nema kontakt ni sa jednim od fudbalera iz te generacije.