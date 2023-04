Maksimović o trijumfu nad "Željom": SKRPILI smo se, to nas je UJEDINILO! Mulalić: NEGLEDLJIVO, bez ljepote, strašno...

Šta su u odjavi utakmice u Trebinju rekli Marko Maksimović i Edis Mulalić?

Izvor: Promo/FK Leotar/Čedomil Mucović

Ekipa Leotara trijumfovala je na domaćem terenu nad Željezničarom rezultatom 1:0 i upisala veoma važna tri boda u borbi za opstanak u m:tel Premijer ligi BiH.

"Znali smo u najavi utakmice kakva je Željezničar ekipa. Bili smo roviti pred ovu utakmicu, nije bilo Uzelca, Šipovac nije mogao da počne, Čubrilo je pod injekcijama odigrao čitavu utakmicu, tako da smo se 'skrpili' i to nas je nekako ujedinilo. Kad pogledam čitavu utakmicu, mislim da smo u prvom poluvremenu imali dvije-tri šanse. Bila je tvrda utakmica, Željezničar se bori za Evropu, mi za opstanak. Odbranili smo 1:0, mogao je Željo da izjednači na kraju. Ipak mislim da smo zasluženo pobijedili i da će nam ova pobjeda dati podstrek za dalje. Čestitam našim fudbalerima na zalaganju, isto tako i Željezničaru i želim im sve najbolje u nastavku prvenstva i da im poželim puno sreće u Kupu protiv Veleža", rekao je trener Leotara Marko Maksimović nakon utakmice.

Teren je bio u veoma dobrom stanju, na tribinama su bili navijači i jedne i druge ekipe, pa je ambijent bio pravi fudbalski u punom smislu te riječi.

"Teren je konačno u Trebinju bio dobar, vegetacija i proljeće su uradili svoje, nadam se da će i Leotar i Trebinje u budućnosti dobiti ovaj hibridni teren. Naravno da je puno ljepše kad su tu navijači, Željo je veliki klub, došla je njihova grupa Manijaka, naša publika je stala iza nas. To je jedan dobar ambijent i mislim da je to i cilj u Bosni i Hercgovini, da imamo toga što više."

Strateg Sarajlija Edis Mulalić, razumljivo, bio je razočaran rezultatom u gradu na Trebišnjici.

"Svi su bodovi bitni, tako su se kolo i konstalacija namjestili. U prvom poluvremenu puno izgubljenih lopti na sredini terena, primimo gol iz auta... Sve što smo pripremali posljednjih sedam dana, znali smo da mali Milović baca dugi aut, i zaduženja... Sedam dana smo to radili i onda nam padne lopta dva puta iz auta, nisam dobro ni vidio, mislim da je skrenuta lopta.... I poslije drugo poluvrijeme, više nije bio fudbal. To je bilo ležanje, prekidi, nikakve ljepote ni sa naše ni sa Leotarove strane, negledljiva utakmica. Mi smo kasnije rizikovali, pokušali i sa tim napadačima da probamo stići. Jednostavno je takva utakmica bila, gdje je svaki duel opstrukcija, ležanje po pola sata, strašno... Treba na miru analizirati, imamo sad u srijedu utakmicu vrlo bitnu, polufinale Kupa BiH. O prvenstvu o tom – potom, mislim da moramo malo pametnije izaći i da se pripremamo za neke nefudbalske stvari. Još ako si ti taj dan malo slabiji i ne možeš da se prilagodiš na date uslove, onda imaš problem. Jednostavno, to je bilo danas", istakao je trener sarajevskog premijerligaša.

