"Rekao je da će me UDARITI U LICE!" Gatuzo nije htio, ali je potpisao za Rendžers - za sve je "kriv" otac!

Kako je 19-godišnji Đenaro, iako nije želio, na kraju otišao u Škotsku?

Proslavljeni italijanski fudbaler Đenaro Gatuzo nosio je, početkom seniorske karijere, dres slavnih Glazgov Rendžersa.

U dresu tima sa Ajbroksa, u sezoni 1997-98, Gatuzo je odigrao 34 meča, a da cijela stvar bude interesantnija, mladi Gatuzo, koji je tad imao 19 godina, nije želio da ide u Škotsku sve dok se u cijelu priču nije uključio njegov otac!

Nakon što je prošao omladinsku školu Peruđe a kasnije zaigrao i u dresu ovog tima, stigla je ponuda da pređe u tabor jednog od dva najpoznatija škotska kluba. Ipak, mladom Đenaru se nije išlo na Ostrvo...

"Odigrao sam dvije utakmice u Seriji B sa Peruđom i izborio plasman u viši rang, u kojoj sam bez ugovora odigrao osam mečeva. Onda sam igrao finale prvenstva Evrope sa Italijom za igrače do 19 godina. Jednog dana sam razgovarao sa ocem i rekao mi je da su predstavnici Glazgov Rendžersa bili u gradu i ponudili mi ugovor", rekao je Gatuzo u jednom intervjuu, nastavivši:

"Nisam, međutim, želio da idem i to sam i rekao ocu. Međutim, rekao mi je da je iznos koji nude toliki da ne može čak ni da ga napiše u potpunosti! Govorio mi je da se radi o cifri četiri puta većoj nego što bi on zaradio za cijeli život. Nakon što sam ponovo rekao ''ne", rekao je da će me udariti šakom u lice ako ne potpišem za njih. I na kraju sam to i uradio! Otišao sam u Glazgov, nisam imao nikoga uz sebe, nisam znao dvije riječi engleskog jezika! Međutim, nakon samo dvije nedjelje bio sam veći Škot nego neki domaći igrači. Trenirao sam tri ili četiri puta dnevno, provodio sam sate i sate u teretani. Izgradio sam sebe tim mentalitetom. Znao sam da nisam dobar trhničar, ali sam se spremao da psihički ubijam rivale. Život sam posvetio fudbalu."

Valter Smit, koji je i doveo Gatuza u Škotsku, napustio je klub 1998. godine, a njegov nasljednik, Dik Advokat, nije računao na Đenara, koji se vratio u Italiju.

Potpisao je ugovor sa Salernitanom gdje je proveo godinu dana prije nego što se preselio u Milan.

Tamo je postao legenda – proveo je na San Siru čak 13 godina i za to vrijeme osvojio čak deset trofeja, odigravši u dresu ovog kluba čak 468 utakmica. Preselio se potom na period od godinu dana u Sion, gdje je i završio karijeru.

U ovom klubu je paralelno sa igranjem obavljao i ulogu trenera, a kasnije je još komandovao igračima Palerma, OFI-ja, Pize, Milana, Napolija i Valensije, gdje je imao posljednji trenerski angažman.

