"Bitno je da smo dobili, da je mnogo igrača dobilo šansu, a pričati o nekim stvarima nešto ozbiljnije ne bi bilo ozbiljno. Nisu uigrani, ima mnogo nedostataka, dobrih stvari, što je ove sezone i nedostajalo- Velika neefikasnost, dekoncentracija najboljih igrača u završnici. Na tome treba da se radi. Nebitna je takmičarski utakmica, ali u Zvezdi je odgovornost kada igrate, a kada imate 10 šansi da date 4-5 golova. Ovako je to kao prijateljska utakmica", rekao je Zvezdin trener Miloš Milojević.

20 : 57

"Ako nekad posle poraza nije gorak ukus..."

Trener Voždovca Nikola Puača: "Počeli smo meč sa osam 'bonus' igrača, to potenciramo, ali je činjenica. Ako nekad posle poraza nije gorak ukus, onda je to danas. Iz ovakvih utakmica cela naša ekipa će da napreduje i to smo želeli i pre utakmice. Svi smo svesni da naša ekipa može mnogo bolje i kad se sve zaokruži, izvući ćemo pouke, bićemo bolji, a Zvezdi čestitam"