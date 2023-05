Var je varalica, više pojma nemam! Bivši trener banjalučkog Borca: Ostaje nam samo da se molimo Bogu!

Trener Proletera o ispuštenoj pobjedi u završnici važne utakmice

Mladost Gat je pod vođstvom Nenada Lalatovića odigrala neriješeno protiv Spartaka (1:1) i ostala posljednja na tabeli Superlige Srbije tri kola prije kraja prvenstva. Novosađani su na "Karađorđu" vodili do 84. minuta, a onda im je vezista Subotičana Edmund Ado dao gol za konačnih 1:1. Meč je obilježio i dramatičan kraj, u kojem je Spartak ostao bez dvojice igrača. Prvi je teren napustio Japanac Noboru Šimura, koji je u 87. minutu srušio Brazilca Kristijana Dal Bela na ivici kaznenog prostora, poslije čega je dosuđen slobodan udarac za domaće, a ne penal koji su tražili. Lalatović je nakon meča govorio o tom momentu.

"Imali smo neke svoje šanse, da li je bio penal ili nije. Više ne znam da li VAR služi da bi var'o. VAR vara, VAR je varalica, više ne znam ni šta je penal, šta nije penal. Kad se povuče ona linija ne znaš više ni da li je izašla, da li nije izašla, da li je ili nije penal, kad je penal... Kad je ruka ili nije? Ja pojma više nemam", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

On je poslije meča ukazao na to da je pozajmljeni igrač Crvene zvezde Jovan Mituljikić imao veliku šansu da donese Mladosti vođstvo 2:0, ali da je nije iskoristio. "Ne zamjeram nikome ništa, Mituljikić je morao kad je izašao 'jedan na jedan' sa golmanom da odigra. Nije dobro šutnuo, ali kad je već šutirao, to se daje na 1:0. Ipak je on neko ko je igrao u Crvenoj zvezdi i ko treba da se vrati u Crvenu zvezdu. Sa takvim svojim kvalitetom on bi to morao da realizuje".

Lalatović se potom još jednom osvrnuo na suđenje, kao i na raspored. Njegova ekipa će do kraja sezone gostovati Radniku, dočekati Napredak i u posljednjem kolu gostovati Mladosti u Lučanima. "Što se tiče suđenja, neću komentarisati ništa situaciju kad je Kris pobjegao. Takav isti penal sviran je i za Javor protiv Spartaka, ali ništa to ne umanjuje. Moj kolega i njegov tim nose zasluženi bod iz Novog Sada. Nama preostaje da se molimo Bogu, da vidimo kako će da se završe ostale utakmice, da li će nam rezultati ići na ruku i da pokušamo da od posljednjih devet bodova uzmemo svih devet".

Podsjetimo, Lalatović je preuzeo Proleter sredinom februara i nedjeljama pokušava da ostvari veoma tešku misiju i da "fenjeraša" zadrži u Superligi. U toj borbi Novosađani nemaju pravo na bilo koje rezultate osim na pobjede, pa im za bijeg sa dna nije pomoglo ni to što su u plej-autu neporaženi na četiri utakmice (dvije pobjede i dva remija).

