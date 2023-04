Nakon smrti majke i razvoda, to mi najteže palo! Bivši trener Borca o "izdaji" kolege: Praštam, ali ne zaboravljam!

Nenad Lalatović i Dragan Šarac su godinama sarađivali, a sada su na suprotstavljenim stranama.

Izvor: MN PRESS

Navikli smo da su uz Nenada Lalatovića već godinama njegovi pomoćnici Dragan Šarac i Vidak Bratić. Sarađivali su gotovo u svim klubovima u kojima je Lalatović radio, čak i u Saudijskoj Arabiji, međutim to nije slučaj u Mladosti GAT. Razlog je to što je Šarac prihvatio ponudu Radničkog iz Niša da postane njihov glavni trener, što je Lalatović vrlo teško podnio dok je napuštao stadion "Čair".

Odmah po odlasku u Novi Sad izjavio je da je to za njega "izdaja" i da će "tek pričati o Šarcu u budućnosti", a povod za to je i predstojeća utakmica Mladosti i Radničkog. Prvi put, Šarac i Lalatović će biti na suprotstavljenim stranama, pa rastu tenzije pred susret u Nišu (petak, 17.00).

"Poslije smrti moje majke i razvoda braka, to mi je najteže palo. Od nekog koga sam toliko volio, vodio ga svuda sa sobom, napravio mu ime i prezime i omogućio da zaradi toliko novca, zaslužio sam makar toliko da me nazove i kaže kakve planove ima. Moglo je sve da se završi na mnogo dostojanstveniji način, jer sam ga, čak, i ja molio da počne da radi sam. Ovakav njegov potez za mene je dno dna, praštam mu, ali nikada neću zaboraviti to što mi je učinio", rekao je bivši trener Borca iz Banjaluke Nenad Lalatović za "Sportski žurnal" u današnjem broju.

Podsjetimo, Mladost GAT je trenutno posljednjeplasirana na tabeli Superlige Srbije sa 20 bodova, dok je Radnički djelimično siguran sa 29. Ipak, predstoji grčevita borba u plej-autu...

(MONDO)