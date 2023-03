Brutalan napad Nenada Lalatovića na doskorašnjeg pomoćnika: "Tek ću pričati o njemu!"

Novi trener novosadskog tima pomenuo izdaju, a o njoj će tek da priča u narednom periodu.

Izvor: Youtube/Arena sport TV/pritnscreen

Nakon mnogo glasina koje je izazvao u srpskom fudbalu konačno se oglasio i Nenad Lalatović. Novi trener ekipe Mladost GAT iz Novog Sada debitovao je kao šef struke gostovanjem Spartaku u Subotici i tom prilikom osvojio prvi bod, a kratka izjava nakon meča bila je izuzetno zanimljiva. U razgovoru pred kamerama televizije "Arena sport" Nenad Lalatović je govorio o rastanku sa Radničkim, ali i izdaji Dragana Šarca!

Lalatović će u Novom Sadu raditi sa gotovo istim stručnim štabom kao što je to do sada bio slučaj na "Čairu", ali i u brojnim klubovima tokom trenerske karijere. Oni su, za razliku od bivšeg šefa stručnog štaba Crvene zvezde, ostali u Radničkom nekoliko dana duže kako bi odradili treninge i utakmicu upravo protiv Mladosti. To je ovog puta pojasnio i sam Lalatović.

"Dva poraza u Nišu su prethodila odluci o promjeni kluba. Do sada nisam htio da dajem izjave o tome, evo sada prvi put pričam. Svašta se pisalo po novinama. Ja sam se u četvrtak uveče dogovorio sa Tončevim da odlazim iz kluba, tad sam sjeo u auto i otišao u Beograd. Treninge su vodili umjesto mene, ja se po planu nisam pojavljivao, nego sam se dogovorio da poslije utakmice moj stručni štab i ja napustimo klub. Moj stručni štab je vodio dva treninga u petak i subotu ne bi li se prodrmao tim, ostali su da vode i utakmicu u nedjelju. Jednostavno, poslije toga sam ja došao i raskinuo ugovor. Svi iz stručnog štaba smo otišli, jedino je tamo ostao Dragan Šarac. To je neka prava istina", rekao je Lalatović.

Temperamentni trener osvrnuo se još jednom na Dragana Šarca, prije nego što je pomenuo kako mu je Mladost izazov. Po njegovim riječima, o potezu Dragana Šarca da ga "izda" i ostane u Nišu tek će biti riječi nekom drugom prilikom, ali se po tonu kojim je Lalatović govorio može zaključiti da neće lako preći preko tog poteza.

"Eto, i juče se pojavila informacija Nenad Lalatović se nije pojavio na svojoj promociji. Bio sam prekoputa u svlačionici, poslije toga sam vodio trening. Nisam želio da dođem jer je bilo mnogo novinara i svi su željeli neku predstavu sa mnom. Pitali bi me o Šarcu, pitali bi me... Ja ću o Šarcu da pričam, šta mislim o Šarcu za ovo što nas je sve izdao. A to će biti kad dođe vrijeme. Pričaću o njemu, ne želim sada da trošim riječi. Moj stručni štab i ja smo se pokupili i otišli iz Niša, zvala nas je Mladost GAT i ja sam prihvatio ponudu. Prihvatio sam samo zato što je ovo opet nemoguća misija za mene, GAT ima 18 bodova i svi su ga otpisali. Pokušaću da spasim ovaj tim jer ima kvalitet. Igrači ovdje žive kao bubrezi u loju i plate ne dobijaju 1. u mjesecu nego 31. Ovi momci imaju kvalitet, pobijedili su Partizan 4:0. Prethodni trener je radio fenomenalan posao i ja sam od njega naslijedio dobar tim kojem treba da se vrati samopouzdanje", zaključio je Nenad Lalatović. Poslušajte njegovu izjavu: