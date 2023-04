"ZEMLJAČE, DAJ OTKAZ" SKANDAL NA KONFERENCIJI! Sukob bivših trenera Borca: Vidi se koliko si bitan!

Skandal na konferenciji za novinare Nenada Lalatovića i Dragana Šarca.

Nenad Lalatović je sa svojim timom Mladost GAT ostvario pobjedu u Nišu protiv Radničkog (1:0), na čijoj klupi sjedi njegov dugogodišnji pomoćnik, Dragan Šarac, sa kojime je radio i u banjalučkom Borcu. Lalatovićevo gostovanje na Čairu mnogi su posebno iščekivali upravo zbog toga što je javno kritikovao svog bivšeg asistenta zato što nije krenuo sa njim u Novi Sad, već je ostao u Nišu kao prvi trener. Zbog toga je bilo veoma napeto i na konferenciji za novinare, sa koje je Šarac otišao čim je Lalatović počeo da mu prebacuje to što nije krenuo sa njim u Mladost.

"Prvo čestitam ekipama, a zasluženo smo pobijedili. Dragana nisam mnogo znao kao prvog trenera, samo kao prvog pomoćnika, brata, prijatelja. Što želim mojoj djeci, želim i njegovoj. Mnogo me boli...", rekao je Lalatović. Šarac je tad ustao i otišao. "Zemljače, ja bih dao otkaz. Da si pravi trener dao bi otkaz poslije četiri poraza", dobacio mu je Lalatović.

"Boli ga mnogo, jer zna šta mi je uradio. Ovo je bila doktorska utakmica, položio sam ispit na teškom gostovanju. Doktorski od Nenada Lalatovića, moja najveća pobjeda u karijeri poslije osvajanja Kupa Srbije. Ispao bih iz lige da nisam pobijedio, a drugu sezonu u nizu preuzimam posljednji tim u ligi. Žao mi je što sa Radničkim nisam bolje uspio. Igrači su ostavili srce na terenu."

Lalatović naterao Šarca da napusti konferenciju❗️



Uprkos pobedi nad Radničkom, Nenad Lalatović je konferenciju za štampu posle utakmice počeo pričom o treneru rivala, a njegovom doskorašnjem pomoćniku - Draganu Šarcu, koji je napustio salu za medije.#sportskepic.twitter.com/15updmrpx0 — Sportske.net (@sportske)April 21, 2023

Lalatović ni tu nije prestao da kritikuje, pa i da vrijeđa Šarca, poručivši da ga je "ujeo za srce" i da je pokazao "koliko je bitan".

"Očekivao sam da će poslije mene neko razmrdavati tim, a da to neće biti Dragan Šarac. Znam da su pregovarali sa trenerima. Ja ću uvijek biti emotivan kad dolazim u Niš. Uživao sam u Nišu. Sa svakim čovjekom ovde sam imao dobar odnos, svima sam posvetio pažnju. Smatram da sam dobar čovjek. Neki kojima sam pomagao su me uvrijedili. On je meni zabio nož, ujeo me je za srce. On je sa mnom radio analize utakmice, svima je pokazao kako je zapravo bitan. Četiri poraza u šest utakmica. Emotivno za mene, ja sam emotivan čovjek", dodao je Lalatović, očigledno vruće glave i mjesec i po poslije otkaza u Radničkom.

