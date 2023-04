MOJU PORODICU NEMOJ DA SPOMINJEŠ VIŠE! Preko ovih Lalatovićevih riječi Šarac nije htio da pređe

Dok je Lalatović pričao, Dragan Šarac je napustio konferenciju za novinare.

Izvor: YouTube/Mozzart Bet Super liga Srbije

Trener Radničkog iz Niša Dragan Šarac napustio je konferenciju za novinare na kojoj je sjedio kraj Nenada Lalatovića, trenera Mladosti GAT i svog dugogodišnjeg saradnika, kome je bio asistent duže od decenije.

Nakon što je Nenad Lalatović rekao nekoliko rečenica u kojima je ponovo kritikovao Šarca zato što nije krenuo sa njim iz Radničkog u Mladost, pominjao je i Šarčevu porodicu, nakon čega je Šarac otišao, a Lalatović je nastavio da poslije toga govori o njemu.

"Čestitao bih i jednoj i drugoj ekipi na prikazanoj igri, što uvijek radim. Mislim da smo danas odigrali sjajnu utakmicu, promijenili smo sistem, znao sam da me Dragan dobro poznaje, jer sam radio sa njim dugi niz godina. Ja njega naravno nisam poznavao kao šefa stručnog štaba, znao sam ga kao mog prvog saradnika, kao brata, kao člana svoje porodice. I neću da pričam o njemu jer sad svi očekuju to. Rekao sam što sam mislio i moram da se nadovežem na to, sve što želim sebi, želim njemu, sve što želim svojoj ćerki želim i njegovoj ćerki. On je dobar momak i biće sigurno dobar trener. Jedino što me boli je što mislim da je trebalo da ode sa mnom, jer mislim da sam toliko zaslužio poslije 11 godina, jer je došao sa mnom ovdje. Izvini, Šaki, što pričam o tebi, boli me."

Na tom mjestu je Šarac ustao uz ove riječi: "Završi ti, ja ću poslije, moju porodicu nemoj da spominješ više". Na to mu je Lalatović uzvratio "Zemljače, dao bi otkaz da si pametan poslije četiri poraza" i potom se nije zaustavljao. Između ostalog, svom dugogodišnjem saradniku rekao je da mu Šarac "nije trebao", da mu je "radio samo analizu utakmice" i da je i danas "pokazao koliko je bitan i koliko zna".